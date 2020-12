LIVE Joshua-Pulev, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: il britannico difende quattro cinture iridate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match – Chi è Anthony Joshua – Chi è Kubrat Pulev – Quanti soldi guadagnano i due pugili?

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, il match di boxe più importante e atteso dell’anno. Alla SSE Arena di Londra va in scena una contesa campale che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati della nobile arte e che si preannuncia particolarmente spettacolare e avvincente. Si tratta di un incontro di lusso, che mette in palio ben quattro cinture iridate. I due pugili incroceranno i guantoni per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico tornerà a combattere sul suolo natale dopo un 2019 all’estero, ma ci saranno soltanto 1000 spettatori nel palazzetto della capitale a causa dell’emergenza sanitaria.

Il ribattezzato AJ partirà con i favori del pronostico ed è estremamente motivato a difendere le sue quattro corone, lanciandosi così verso l’attesissima battaglia contro il connazionale Tyson Fury per la riunificazione totale del titolo della classe regina. Il 31enne nativo di Watford non combatte dal 7 dicembre 2019, quando in Arabia Saudita ebbe la meglio ai punti contro Andy Ruiz Jr., riscattando così il clamoroso ko che aveva subito sei mesi prima contro il messicano. Il Campione Olimpico di Londra 2012 si riprese lo scettro a Clash on the Dunes e ora è pronto a conservarlo, anche se di fronte a sè si troverà un avversario particolarmente arcigno, motivato e ostico dal punto di vista tecnico.

Anthony Joshua vanta un record di 23 vittorie (di cui 21 per ko) e 1 sola sconfitta, Kubrat Pulev ha 39 anni e ha la sua seconda chance iridata dopo quella sfumata nel 2014 contro Wladimir Klitschko per la cintura IBF (quella è stata l’unica battuta d’arresto della sua carriera, condita da 28 successi di cui la metà prima del limite). Già definite le borse economiche: circa 11 milioni di euro per AJ, circa 3,3 milioni di euro per il rinominato Cobra, già Campione d’Europa nel 2016.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 23.00-00.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Olycom/Lapresse