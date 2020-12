Quanti soldi ha guadagnato Anthony Joshua? Montepremi milionario per la difesa dei 4 Mondiali

Anthony Joshua e Kubrat Pulev hanno dato vita a un bel match di boxe alla SSE Arena di Londra. Nella capitale britannica è andato in scena l’incontro più atteso dell’anno, quantomeno per i titoli iridati che erano in palio. I due pugili si sono fronteggiati per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il rinominato AJ è salito sul ring per difendere le sue quattro cinture, tornando a combattere a un anno di distanza dal successo contro Andy Ruiz, dopo due stagioni lontano dalla sua terra natale. Anthony Joshua ha mandato al tappeto l’avversario nel corso del nono round.

Non è stato uno degli incontri più ricchi per Anthony Joshua: la contesa di questa sera era sì estremamente importante dal punto di visto agonistico e tecnico, ma il suo avversario non aveva grandissimo appeal e la crisi economica globale ha inevitabilmente sgonfiato il montepremi. Le borse assicurate ai due pugili sono comunque milionarie e particolarmente sostanziose in termini assoluti, anche se lontane da quelle dei giorni migliori.

Loading...

Loading...

Il 31enne nativo di Watford ha guadagnato circa 11 milioni di euro secondo The Indipendent e The Sun, una cifra lontana anni luce dai 36,2 milioni di euro che percepì lo scorso anno per la rivincita contro Andy Ruiz Jr. In Arabia Saudita. Il suo sfidante si è fermato intorno ai 3 milioni di sterline (circa 3,3 milioni di euro)

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO ANTHONY JOSHUA E KUBRAT PULEV? LE BORSE PER IL MONDIALE

Anthony Joshua: circa 10 milioni di sterline (attorno ai 10,98 milioni di euro).

Kubrat Pulev: circa 3 milioni di sterline (circa 3,3 milioni di euro)