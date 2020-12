Boxe, Anthony Joshua sfida Pulev. Mondiali WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: tutte le difese di AJ in passato

Anthony Joshua non combatte da oltre un anno. Il britannico è salito sul ring per l’ultima volta sabato 7 dicembre 2019 a Diriyah (Arabia Saudita). In quell’occasione sconfisse il messicano Andy Ruiz Jr. ai punti (con decisione unanime) dopo i 12 round in programma e riconquistò i Mondiali WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il ribattezzato AJ ebbe la meglio su un avversario in evidente sovrappeso e che era parso un lontano parente del pugile che il 1° giugno 2019 riuscì a mandarlo ripetutamente al tappeto, conquistando le cinture iridate al Madison Square Garden di New York (USA).

Il britannico, dunque, fu protagonista di una sconfitta e dell’annessa rivincita sei mesi dopo. Questo il programma dello scorso anno per quanto riguarda il 31enne nativo di Watford, il quale vanta un record di 23 vittorie e 1 sola sconfitta. Anthony Joshua si rimetterà i guantoni sabato 12 dicembre per affrontare il bulgaro Kubrat Pulev nel match di boxe più importante dell’anno. Il peso massimo sarà alla sua prima difesa dei titoli mondiali da quando li riconquistò dodici mesi fa, ma in carriera si è già trovato di fronte al compito di dover mantenere le sue cinture contro l’assalto di altri rivali.

Vinse il Mondiale IBF il 9 aprile 2016, mandando al tappeto lo statunitense Charles Martin nel corso del secondo round. Difese quella corona due volte (contro gli americani Dominic Breazeale ed Eric Molina, sempre nel 2016), prima di essere chiamato all’incontro della vita: quello contro il colosso ucraino Wladimir Klitschko. Il 29 aprile 2017 il britannico trionfò e si portò a casa anche i Mondiali vacanti WBA e IBO. A quel punto difese le cinture in due occasioni: contro il francese Carlos Takam (28 ottobre 2018) e contro l’australiano Joseph Parker (31 marzo 2018), quando si portò a casa anche il Mondiale WBO. Le quattro cinture sono state difese contro il russo Aleksandar Povetkin il 22 settembre 2018, poi nel 2019 il già citato doppio confronto con Andy Ruiz.

Anthony Joshua difenderà dunque i Mondiali WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi per la seconda volta in carriera, ma in precedenza si era trovato costretto a difendere una cintura iridata in cinque occasioni, aggiungendo pian piano altri titoli.

Foto: Lapresse