Boxe, Anthony Joshua lancia la sfida a Tyson Fury! “Sono pronto! Pulev parla troppo, io rispondo sul ring”

La serata di boxe più importante dell’anno non ha riservato sorprese: Anthony Joshua ha sconfitto Kubrat Pulev per ko nel corso del nono round e si è così confermato Campione del mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Un trionfo netto per il britannico sul ring della SSE Arena, capace di imporsi con una serie di colpi violentissimi portati al volto del bulgaro: lo ha steso per due volte nella terza ripresa, poi per altre due volte nella nona frazione e ha così chiuso definitivamente i conti.

Il 31enne nativo di Watford ha mostrato i muscoli al suo grande ritorno dopo un anno di inattività (non combatteva dal 7 dicembre 2019, quando si riprese le cinture contro il messicano Andy Ruiz Jr.) e ora sembra pronto per andare a fronteggiare il connazionale Tyson Fury (Campione del Mondo per la sigla WBC, nonché lineare e The Ring): l’attesissimo incontro per la riunificazione totale dei titoli della categoria regina sembra ormai essere imminente ed è chiaramente su questo scenario futuro che si sono concentrate le dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria su Pulev.

Anthony Joshua ha chiaramente detto che Pulev ha parlato troppo nei giorni precedenti, promettendo una battaglia che poi non c’è stata: “Nella boxe bisogna parlare poco, conta l’azione. Quello che è successo nei giorni scorsi non contava, era importante questa sera. Ringrazio tutto il mio team. L’obiettivo era dimostrare sul ring il mio valore“. Poi ha proseguito: “In tutto il mio percorso io ho sempre rincorso le cinture. Se il prossimo avversario deve essere Tyson Fury che lo sia, io sono qui. Si ragiona un match alla volta, uno dopo l’altro. Bisogna fare così“.

Sceso dalla ring, AJ ha approfondito la questione: “Era il primo match dopo un anno, c’era un po’ di ruggine, ma ce l’abbiamo fatta. Pulev era il numero 1 per la IBF, è un ottimo pugile. Affronterò chi mi metteranno di fronte. Fury è un grande pugile, ha tanti tifosi. C’è anche Deontay Wilder. L’anno scorso mi sono ripreso i titoli, oggi li ho difesi, qui a Londra dove tornavo dopo due anni. Sono pronto per qualsiasi avversario. Io sono Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO e vi auguro a tutti un buon Natale“.

Il manager Eddie Hearn ha assecondato il suo pupillo: “Ha ragione Anthony: bisogna parlare meno e fare di più con i fatti. Vi posso assicurare che già da domani mattina lavoreremo per la sfida con Fury. Vi assicuro che Joshua è il miglior peso massimo del mondo e sappiamo quello che dobbiamo fare“.

