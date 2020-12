LIVE Joshua-Pulev DIRETTA: vince il britannico con un violento KO al 9° round. “Ora datemi Fury”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di nottata. Un saluto sportivo.

0.39 Ecco il micidiale destro di Joshua che ha mandato KO il malcapitato Pulev.

0.38 “Il mio prossimo avversario deve essere Tyson Fury? Io sono qua”, ha dichiarato Joshua! Dunque la sfida è lanciata!

0.36 Joshua attacca Pulev anche con le parole: “Nella boxe bisogna fare i fatti, non parlare“, riferendosi alla cerimonia di peso di ieri ed alle interviste di giovedì.

0.34 Joshua viene proclamato vincitore per knock out.

0.32 Bella scena finale con Joshua e Pulev che scherzano con il sorriso sulle labbra.

0.31 Joshua si è confermato campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi. Ha letteralmente surclassato Pulev. Lo aveva già messo al tappeto nel corso della terza ripresa. Poi lo ha finito alla nona con un destro da vedere e rivedere: impressionante!

0.30 Anthony Joshua va tra il pubblico a ricevere i complimenti di Floyd Mayweather!

JOSHUA RIMETTE GIU’ PULEV CON UN DIRETTO DESTRO DI UNA VIOLENZA INAUDITA! Il bulgaro non si rialza, finisce qui! E’ il colpo del KO!

MONTANTE DESTRO AL MENTO E GANCIO SINISTRO DI JOSHUA, PULEV FINISCE AL TAPPETO! Si rialza ancora dopo il conteggio!

4 MONTANTI DESTRI DI JOSHUA! Ma Pulev è un grande incassatore! Non ha fatto una piega!

Torna a farsi sentire il jab sinistro di Joshua, che poi va a segno con un diretto destro.

Joshua schiva di un soffio un diretto destro di Pulev.

NONO ROUND!

Si conclude la prima ripresa favorevole a Pulev! Un caso o l’inerzia del match sta cambiando?

Joshua molto più remissivo in questa fase, Pulev inizia a prendere fiducia.

BELLISSIMO DESTRO DI PULEV! Il bulgaro non si arrende e ci crede!

OTTAVO ROUND

Anche la settima ripresa è favorevole a Joshua. Pulev ora deve cercare il KO per vincere. Ma, per come sta andando l’incontro, il bulgaro potrebbe anche essere contento di arrivare sino in fondo…

Joshua sta lentamente logorando l’avversario, preparando il colpo del KO.

TRE MONTANTI DESTRI AL VOLTO DA PARTE DI JOSHUA! Torna a barcollare Pulev!

Gancio destro e montante sinistro di Joshua. E’ un massacro, ma Pulev resiste!

Gancio sinistro e gancio destro di Joshua!

SETTIMO ROUND!

Ennesima ripresa a favore del campione del mondo. Pulev sta provando a reagire con orgoglio, ma semplicemente l’avversario è superiore sia tecnicamente sia fisicamente.

Gancio destro di Joshua, in assoluto controllo.

Joshua punisce Pulev con un gancio sinistro.

Carica il destro Pulev, ha Joshua lo manda fuori misura con un bel movimento del bacino.

Jab sinistro a segno di Pulev.

SESTO ROUND!

Anche la quinta frazione è a favore di Joshua, ma Pulev sta provando a reagire. Il bulgaro deve superare la tempesta, per poi tentare l’impresa nel finale dell’incontro. A questo punto dovrà cercare il KO, perché ai punti è nettamente in svantaggio.

GANCIO DESTRO DI PULEV!

GANCIO DESTRO E MONTANTE DESTRO DI JOSHUA! Due sassate che si abbattono sul volto di Pulev, che incredibilmente resta in piedi con orgoglio e coraggio!

Pulev non ci sta capendo nulla, viene costantemente punito dal jab sinistro di Joshua.

Subito un uppercut destro di Joshua al mento.

QUINTO ROUND!

Altra ripresa nettamente a favore del campione del mondo, in vantaggio a nostro avviso 40-35 ai punti.

Altro destro a vuoto di Pulev, che proprio non riesce a trovare la giusta misura. Joshua è in forma straripante.

Pulev sembra aver recuperato dopo essere stato davvero vicinissimo alla sconfitta prima del limite. Ma Joshua continua a dominare.

Combinazione jab sinistro-diretto destro di Joshua, che ha in mano il match.

QUARTO ROUND!

Pulev, in qualche modo, è riuscito a terminare la ripresa. E’ stato contato due volte, è finito knockdown. Joshua è stato spaventoso. Tutto è iniziato con un gancio destro che ha fatto letteralmente piegare in due Pulev!

ALTRO MONTANTE DESTRO, UN TORNADO SI ABBATTE SU PULEV! FINISCE AL TAPPETO E CONTATO, MA SI RIALZA!

MONTANTE DESTRO DI JOSHUA! Pulev alle corde, viene contato!

GANCIO DESTRO TREMENDO DI JOSHUA! Ora il britannico sta tempestando di colpi il bulgaro. Pulev sta barcollando!

Diretto destro di Joshua, Pulev incassa bene.

Ripetutamente a vuoto Pulev con il sinistro, Joshua è davvero molto mobile.

Joshua si rifugia in clinch dopo un attacco di Pulev.

TERZO ROUND!

Secondo round chiaramente a favore di Joshua. Pulev sorride ogni volta che viene colpito, eppure non riesce a trovare le contromisure.

Jab sinistro pulito di Joshua, risponde Pulev con un sinistro d’incontro.

A vuoto il gancio sinistro di Pulev, schiva bene Joshua.

MICIDIALE UPPERCUT DESTRO DI JOSHUA, che poi porta una combinazione di colpi! Pulev ride in faccia all’avversario, come a dire “non mi hai fatto niente”.

SECONDO ROUND!

Primo round in cui è successo davvero poco. Il jab sinistro di Joshua si è rivelato ficcante ed è andato a segno ripetutamente. Per questo il britannico dovrebbe essersi aggiudicato la frazione.

GANCIO SINISTRO DI PULEV, PULITO!

Joshua fa male con il jab.

Jab sinistro a segno di Joshua.

Fase di studio in questo avvio.

PRIMO ROUND: INIZIATO IL MATCH!

23.51 Atmosfera ostile nei confronti di Pulev, già fischiato dal pubblico.

23.50 Vengano presentati i giudici. Uno è l’italiano Matteo Montella.

23.47 Bellissima atmosfera a Londra. Con il pubblico è un’altra cosa, questo è veramente sport!

23.46 Pazzesco, smanicato bianco per Joshua, accompagnato ora dalla colonna sonora di Rocky IV, per la precisione “Burning heart”!

23.45 Joshua fa il suo ingresso tra le note di “Seven Nation Army”, meglio nota a noi italiani come “Popopopopoooooo” dopo i Mondiali di calcio vinti nel 2006…

23.44 Ed ecco che viene presentato il campione del mondo in carica, Anthony Joshua!

23.43 Fa davvero un bellissimo effetto risentire il tifo del pubblico! Sono solo 1000, ma si fanno sentire, eccome!

23.42 Saltella sul ring Pulev, sembra un leone in gabbia, pronto a sbranare la preda.

23.39 Pulev, accappatoio rosso con i bordi raffiguranti i colori della bandiera bulgara, fa il suo ingresso sul ring. E’ l’occasione della vita: vuole provarci!

23.37 109,3 kg il peso di Joshua. 108,8 quello di Pulev.

23.35 Ci siamo, risuonano le note di “Sweet Caroline”. Dunque tra poco i pugili faranno l’ingresso sul ring!

23.34 Per Joshua la contesa di stasera rappresenta una tappa di passaggio verso la riunificazione delle cinture dei massimi contro Tyson Fury.

23.32 Come previsto, si temporeggia. Il match non inizierà prima di mezzanotte, le 23.00 in Inghilterra.

23.27 Joshua guadagnerà 8.5 milioni di euro per questo match; Pulev incasserà 3 milioni sul conto in banca. Non male…

23.25 Pulev è quotato a 6. Joshua addirittura a 0.1…Insomma, puntando 10 euro sul britannico, se ne vince 1!

23.18 28 vittorie (14 per KO) ed una sola sconfitta in carriera per Kubrat Pulev, risalente alla grande occasione della vita che si materializzò nel 2014: fu sconfitto per KO dall’ucraino Wladimir Klitschko per le cinture WBA, WBO, IBF e IBO, le stesse in palio oggi. A 39 anni ci riprova!

23.16 Anthony Joshua è il campione in carica. Ha disputato 24 incontri in carriera: il palmare recita 23 vittorie (21 per KO) e 1 sconfitta, quella contro Andy Ruiz jr del 1° giugno 2019, quando perse per KO alla settima ripresa.

23.15 Al match assisteranno 1000 spettatori. In Gran Bretagna, pian piano, si iniziano ad allentare le misure anti-Covid.

23.12 Ovviamente ora gli organizzatori creeranno la giusta attesa e trascorreranno almeno altri 25-30 minuti.

23.11 Il prossimo match, finalmente, sarà quello tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev. In palio le cinture WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi!

23.10 E’ finito al secondo round l’incontro tra Okolie e Jezewski. Il britannico ha letteralmente demolito il polacco e l’arbitro ha chiuso la contesa al secondo round.

22.48 E’ sempre più probabile che Joshua-Pulev inizi intorno a mezzanotte, le 23.00 ora di Londra.

22.47 Resta da disputare a breve la sfida tra Lawrence Okolie (14-0-0) vs Nikodem Jezewski: in palio il titolo internazionale Wbo dei pesi massimi leggeri. In teoria Okolie parte nettamente favorito ed il match potrebbe concludersi prima del limite.

22.45 E’ terminata la contesa tra Hughie Fury e Mariusz Wach, vinta nettamente ai punti dal britannico.

22.10 La sfida principale, dunque, non inizierà prima delle 23.00, ma è molto probabile che il la prima campana venga suonata tra le 23.30 e mezzanotte.

22.07 Sul ring Fury e Wach. A seguire Okolie vs Jezewski. E poi, finalmente, Joshua-Pulev.

21.47 Bakole vince ai punti. A breve inizierà il match tra Hughie Fury (è il cugino di Tyson Fury) e Mariusz Wach.

21.45 E’ terminata la sfida tra il congolese Bakole ed il russo Kuzmin.

21.08 Attualmente è in corso il match tra Bacole e Kuzmin, il penultimo prima della grande sfida.

21.07 Questo il sottoclou della serata che precede il match più atteso:

Florian Marku (7-0-0) vs Alex Fearon (9-2-0) – pesi welter

Qais Ashfaq (8-1-0) vs Ashley Lane (14-9-2) – supergallo

Kieron Conway (15-1-1) vs Macaulay McGowan (14-1-1) – superwelter

Hughie Fury (24-3-0) vs Mariusz Wach (36-6-0) – massimi

Martin Bakole (15-1-0) vs Sergey Kuzmin (15-1-0) – titolo internazionale Wbc dei pesi massimi

Lawrence Okolie (14-0-0) vs Nikodem Jezewski – titolo internazionale Wbo dei pesi massimi leggeri

21.05 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi.

La presentazione del match – Chi è Anthony Joshua – Chi è Kubrat Pulev – Quanti soldi guadagnano i due pugili?

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, il match di boxe più importante e atteso dell’anno. Alla SSE Arena di Londra va in scena una contesa campale che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati della nobile arte e che si preannuncia particolarmente spettacolare e avvincente. Si tratta di un incontro di lusso, che mette in palio ben quattro cinture iridate. I due pugili incroceranno i guantoni per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico tornerà a combattere sul suolo natale dopo un 2019 all’estero, ma ci saranno soltanto 1000 spettatori nel palazzetto della capitale a causa dell’emergenza sanitaria.

Il ribattezzato AJ partirà con i favori del pronostico ed è estremamente motivato a difendere le sue quattro corone, lanciandosi così verso l’attesissima battaglia contro il connazionale Tyson Fury per la riunificazione totale del titolo della classe regina. Il 31enne nativo di Watford non combatte dal 7 dicembre 2019, quando in Arabia Saudita ebbe la meglio ai punti contro Andy Ruiz Jr., riscattando così il clamoroso ko che aveva subito sei mesi prima contro il messicano. Il Campione Olimpico di Londra 2012 si riprese lo scettro a Clash on the Dunes e ora è pronto a conservarlo, anche se di fronte a sè si troverà un avversario particolarmente arcigno, motivato e ostico dal punto di vista tecnico.

Anthony Joshua vanta un record di 23 vittorie (di cui 21 per ko) e 1 sola sconfitta, Kubrat Pulev ha 39 anni e ha la sua seconda chance iridata dopo quella sfumata nel 2014 contro Wladimir Klitschko per la cintura IBF (quella è stata l’unica battuta d’arresto della sua carriera, condita da 28 successi di cui la metà prima del limite). Già definite le borse economiche: circa 11 milioni di euro per AJ, circa 3,3 milioni di euro per il rinominato Cobra, già Campione d’Europa nel 2016.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 23.00-00.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

