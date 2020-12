LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Russell cerca la prima pole. Leclerc per la zampata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Su un nuovo layout, in Bahrain, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza.

Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack. Se qualcuno dovesse commettere qualche errore, potrebbe rischiare di rimaner fuori, non avendo avuto la possibilità di mettere insieme un giro pulito.

In secondo luogo, l’assenza del britannico Lewis Hamilton per il Covid-19 ha aperto il campo nella lotta per la pole. Il connazionale George Russell, sostituto di Lewis, ha fatto vedere di saperci fare e i migliori tempi delle due sessioni di prove libere del venerdì lo stanno a dimostrare. Nello stesso tempo, il finlandese Valtteri Bottas è parso non al meglio delle sue possibilità, forse anche un po’ innervosito dalla situazione. Russell, da questo punto di vista, non ha manifestato in pista alcun timore reverenziale e oggi vuol confermarsi ad alto livello. Per il finnico, quindi, non sarà affatto facile. Da non sottovalutare, però, l’olandese Max Verstappen: il pilota della Red Bull ieri è stato velocissimo nella simulazione del passo gara e, con Hamilton out, potrebbe davvero ambire alla p.1.

In casa Ferrari, invece, i problemi non mancano. La Rossa ha evidenziato tutti i suoi limiti su di un tracciato così veloce e soprattutto il tedesco Sebastian Vettel è parso molto in sofferenza. Discorso un po’ diverso per il monegasco Charles Leclerc: il ragazzo del Principato aveva approcciato bene alla FP2 e sembrava avere una velocità superiore rispetto al suo team-mate. Sfortunatamente per lui, la rottura del semiasse l’ha costretto a stare fermo praticamente tutto il secondo turno, non potendo portare a compimento alcun giro cronometrato. Una situazione davvero complicata per l’assenza di qualsiasi riferimento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 per la FP3, mentre il time-attack è previsto alle ore 18.00 italiane. Buon divertimento!

