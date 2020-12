LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Red Bull devastante in FP3, Ferrari fuori dalla top10. Qualifiche dalle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP3 DEL GP DI ABU DHABI DI F1

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLE FP3 DEL GP DI ABU DHABI DI F1

12.05 La nostra diretta si ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14.00 per le qualifiche!

12.02 Di seguito la classifica finale della FP3 di Abu Dhabi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.251 3

2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.501 3

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.626 4

4 Esteban OCON Renault+0.648 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.743 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.761 6

7 Lance STROLL Racing Point+0.779 2

8 Carlos SAINZ McLaren+0.817 4

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.834 5

10 Sergio PEREZ Racing Point+0.976 3

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.015 3

12 Charles LECLERC Ferrari+1.019 5

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.120 3

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.477 5

15 George RUSSELL Williams+1.635 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.649 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.018 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.206 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.514 5

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+2.908

12.00 BANDIERA A SCACCHI! Verstappen si aggiudica la FP3 con mezzo secondo di margine su Albon e 6 decimi sulle Renault di Ricciardo e Ocon. 6° Hamilton, 9° Bottas a testimonianza di una Mercedes troppo brutta per essere vera. Fuori dalla top10 le Ferrari.

11.59 Albon risponde a Verstappen, portandosi a mezzo secondo dal compagno di squadra e balzando in seconda posizione assoluta.

11.58 Verstappen si rilancia, “aggiusta” il T2 e consolida la sua leadership in 1’36″2 rifilando 6 decimi alla coppia Renault.

11.56 Sergio Perez entra nella top10 con la Racing Point a 493 millesimi dal miglior tempo di Verstappen. I primi 10 della classifica sono racchiusi in mezzo secondo!

11.54 Gruppo di testa compattissimo: Verstappen e Albon sono divisi da 459 millesimi, ma in mezzo si sono inserite addirittura 7 macchine!

11.53 Ridimensionate le prestazione della Ferrari: anche Sainz ed entrambe le Renault si portano davanti alle Rosse facendo scivolare Leclerc in decima e Vettel in dodicesima piazza.

11.51 Verstappen va al bloccaggio nella seconda chicane del T2 e non riesce ad alzare l’asticella, mentre Norris vola con la McLaren ed è 2°!

11.49 Le Ferrari si sono rilanciate per un secondo tentativo con lo stesso treno di soft, senza riuscire però a migliorare i propri migliori crono.

11.48 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.734 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.278 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.491 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.536 3

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.802 2

6 Sebastian VETTEL Ferrari+0.994 3

7 George RUSSELL Williams+1.152 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.233 3

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.247 2

10 Carlos SAINZ McLaren+1.346 2

11 Daniel RICCIARDO Renault+1.377 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.512 3

13 Esteban OCON Renault+1.529 2

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.539 2

15 Lance STROLL Racing Point+1.544 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.031 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.456 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.746 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.875 1

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+3.403 1

11.46 Da registrare anche la stupenda prestazione di George Russell, 7° in 1’37″8 con la Williams!

11.45 Squillo Ferrari!! 4° Leclerc in 1’37″2 a mezzo secondo dalla vetta (ma a 45 millesimi da Bottas), 6° Vettel in 1’37″7.

11.43 I due Mercedes si migliorano di qualche decimo, ma il crono di Verstappen resiste in vetta alla classifica. Hamilton 2° a 278 millesimi dall’olandese, Bottas 3° a 491.

11.40 Mercedes di nuovo in pista con Hamilton e Bottas per il secondo run di giornata su gomma soft.

11.38 Perez effettua il suo primo time-attack su gomma soft e va in sesta piazza con 1’37″981. Grandissimo equilibrio anche oggi dal 5° posto in giù, con dieci macchine racchiuse in tre decimi!

11.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.734 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.573 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.802 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.123 2

5 Lando NORRIS McLaren+1.233 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.276 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.338 1

8 Carlos SAINZ McLaren+1.346 1

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.377 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.512 1

11 Esteban OCON Renault+1.529 2

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.529 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.539 2

14 Lance STROLL Racing Point+1.843 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.456 2

16 Nicholas LATIFI Williams+2.554 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.746 2

18 George RUSSELL Williams+2.764 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.875 1

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+3.403 1

11.34 Hamilton si rilancia e passa in seconda posizione con 1’37″3, ma Verstappen alza ulteriormente l’asticella con un fantastico 1’36″734!

11.32 Bottas si migliora e si inserisce in quarta piazza subito alle spalle del compagno di squadra Hamilton. Buon giro di Leclerc, 6° in 1’38″0.

11.29 Uno-due Red Bull! Verstappen è subito velocissimo in 1’37″1 con il miglior tempo provvisorio davanti ad Albon, Hamilton e Norris.

11.27 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Alexander ALBON Red Bull Racing1:37.536 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.025 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.431 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.498 2

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.575 1

6 Esteban OCON Renault+0.727 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+0.931 1

8 Charles LECLERC Ferrari+0.985 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.259 1

10 Lance STROLL Racing Point+1.449 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.654 1

12 Nicholas LATIFI Williams+1.752 1

13 George RUSSELL Williams+1.962 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.073 1

15 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.455 1

16 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+2.601 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+7.692 1

11.26 Albon batte un colpo e va in testa con 1’37″536 davanti alla McLaren di Norris. 7° Vettel, che scavalca il compagno di squadra Leclerc per 54 millesimi.

11.26 Bottas passa subito al comando in 1’38″0 con la Mercedes, rifilando un paio di decimi alla Renault di Ocon e mezzo secondo alla Ferrari di un buon Leclerc.

11.25 Lando Norris è l’unico a montare gomma media, mentre tutti gli altri optano per la soft in questo primo time-attack.

11.23 Si lanciano anche i top team! In pista Ferrari, Mercedes, McLaren e Renault.

11.22 Latifi è il primo a far segnare un giro cronometrato in 1’39″8, con Magnussen che si deve accodare in 1’40″2.

11.20 Oltre a Latifi, scendono in pista anche le Haas, le Alfa Romeo e la Williams di Russell.

11.18 La Williams rompe gli indugi e comincia il primo run di giornata con Nicholas Latifi.

11.16 Di seguito un riepilogo statistico del venerdì di Abu Dhabi dal punto di vista delle varie mescole Pirelli:

11.13 Sono già trascorsi 13 minuti dall’inizio della sessione, ma nessun pilota è ancora sceso in pista. Si profila una seconda parte di turno molto intensa…

11.10 Pirelli rende note le differenze prestazioni delle varie mescole sulla pista di Yas Marina:

11.08 Bottas sale in macchina sulla sua W11 e si appresta a scendere in pista per questa FP3, quando mancano 52 minuti al termine delle libere.

11.05 Tracciato ancora vuoto: le squadre effettueranno due run con basso carico di carburante per simulare la qualifica, mentre nel finale ci sarà spazio anche per qualche giro di simulazione passo gara.

11.03 Primi minuti di attesa a Yas Marina: i team vogliono aspettare un miglioramento della pista prima di cominciare il programma di lavoro odierno.

11.00 SEMAFORO VERDE!!! Al via l’ultima FP3 stagionale del Mondiale di Formula 1 2020.

10.58 Tra poco si comincia con la terza e ultima sessione di prove libere. Saranno 60 minuti cruciali per preparare nel migliore dei modi la qualifica.

10.56 Condizioni ottimali a Yas Marina per questa FP3, ma in qualifica le temperature si abbasseranno e anche i tempi miglioreranno progressivamente:

Hello again 👋 FP3 will be with you from sunny Yas Marina in 🔟 minutes…#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/6cMQ62dJ6S — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

10.53 Da segnalare la situazione relativa alle penalità da scontare in griglia: Charles Leclerc verrà retrocesso di 3 posizioni (per l’incidente di Sakhir), mentre Sergio Perez e Kevin Magnussen scatteranno dal fondo dello schieramento (componenti nuove della power-unit).

10.49 Basti pensare che ieri pomeriggio, nella simulazione di qualifica effettuata in FP2, il 5° posto di Lando Norris ed il 12° di Carlos Sainz erano divisi da appena 178 millesimi. In mezzo alle due McLaren si sono inserite infatti le Racing Point, le Renault, l’AlphaTauri di Kvyat e la Ferrari di Leclerc.

10.45 Lewis Hamilton, a caccia della pole n.99 in carriera, è il grande favorito di giornata insieme al compagno di squadra Bottas. Red Bull può provare ad occupare tutta la seconda fila (con Albon che dovrà però essere perfetto), ma la vera battaglia sarà quella tra i team del midfield.

10.41 Mercedes ha dominato la scena fino a questo momento sul giro secco nella simulazione di qualifica, con Hamilton e Bottas abbastanza vicini, mentre Max Verstappen ha evidenziato sprazzi incoraggianti sul passo gara pagando però dazio nel time-attack rispetto alle W11.

10.37 Questa invece è la graduatoria dei migliori tempi ottenuti in FP2, una sessione decisamente più indicativa in ottica qualifica:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.276 28

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.479 +0.203s 30

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.046 +0.770s 30

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:37.263 +0.987s 33

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.438 +1.162s 29

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:37.505 +1.229s 30

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.506 +1.230s 35

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:37.508 +1.232s 31

9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:37.508 +1.232s 29

10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.560 +1.284s 29

11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:37.596 +1.320s 32

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.616 +1.340s 31

13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:37.900 +1.624s 32

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.068 +1.792s 28

15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.198 +1.922s 32

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.504 +2.228s 35

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.564 +2.288s 31

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.817 +2.541s 24

19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:39.027 +2.751s 25

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:39.132 +2.856s 31

10.33 Di seguito la classifica della FP1 di ieri, disputatasi ieri mattina alle ore 10 in condizioni di conseguenza simili a quelle attuali:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.378 26

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.412 +0.034s 32

3 31 Esteban Ocon RENAULT 1:38.515 +1.137s 34

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:38.547 +1.169s 25

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:38.744 +1.366s 24

6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.831 +1.453s 25

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.956 +1.578s 25

8 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:39.150 +1.772s 27

9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:39.160 +1.782s 30

10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.199 +1.821s 22

11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:39.330 +1.952s 27

12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:39.344 +1.966s 25

13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:39.352 +1.974s 28

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.670 +2.292s 19

15 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.905 +2.527s 19

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:40.446 +3.068s 24

17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:41.063 +3.685s 27

18 50 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:41.235 +3.857s 23

19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:44.069 +6.691s 24

20 3 Daniel Ricciardo RENAULT 3

10.29 Ultimo turno di libere che si svolge sotto il sole di Yas Marina, mentre in qualifica e in gara i piloti correranno in notturna sotto i riflettori del circuito progettato da Hermann Tilke.

10.24 A partire dalle ore 11 si disputeranno gli ultimi 60 minuti di prove a disposizione per i team in vista delle qualifiche, che si svolgeranno sempre quest’oggi alle ore 14.

10.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un sabato molto tirato nella lotta per la pole position e soprattutto per entrare nelle prime tre-quattro file in griglia, con diversi team estremamente ravvicinati almeno in base ai riscontri raccolti nella giornata di ieri sul giro secco.

Mercedes parte con i favori del pronostico con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (che si contenderanno la pole) per blindare la prima fila, mentre Max Verstappen dovrà inventarsi qualcosa di speciale per ottenere qualcosa in più del solito terzo posto alle spalle delle Frecce Nere. Red Bull che proverà ad occupare la seconda fila anche con Alexander Albon, chiamato ad una grande prestazione per avere la meglio su un gruppone composto da McLaren, Renault, Racing Point (Perez scatterà dal fondo della griglia), AlphaTauri e Ferrari. Charles Leclerc sembra poter disporre di un buon potenziale, ma dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia, mentre Sebastian Vettel andrà a caccia del Q3 nella sua ultima qualifica con la Rossa.

Il programma odierno si apre alle ore 11.00 italiane con il semaforo verde della terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 14.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultima qualifica della stagione di Formula 1 a Yas Marina: buon divertimento!

Foto: Lapresse