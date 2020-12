F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2020: orario in chiaro qualifiche, programma, streaming

Oggi sabato 12 dicembre (ore 14.00) si disputano le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Si preannuncia grande spettacolo al tramonto nel deserto, si assegna la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Sarà una lotta sul filo dei decimi, con i soliti protagonisti pronti a darsi battaglia per le posizioni di vertice e per scattare davanti su un tracciato dove non è così semplice sorpassare.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia e puntano a riscattarsi dopo il pasticcio in gara dello scorso fine settimana, quando un clamoroso errore con le gomme costrinse George Russell e Valtteri Bottas ad accontentarsi di ottavo e nono posto anziché di una scontata doppietta (col britannico vincitore). Max Verstappen proverà a chiudere al meglio la sua stagione al volante della Red Bull, l’olandese vorrà rifarsi dopo essere finito a muro domenica scorsa per colpa di Charles Leclerc. La Ferrari farà sicuramente fatica, il monegasco proverò comuque a stringere i denti e sarà l’ultima qualifica di Sebastian Vettel con la Scuderia di Maranello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. L’evento sarà visibile anche in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Abu Dhabi sono avanti tre ore rispetto a noi).

QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 12 DICEMBRE:

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING, REPLICHE E DIFFERITA

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su tv8.it.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 19.00, 20.45, 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse