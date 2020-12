F1, risultati FP3 GP Abu Dhabi 2020: Max Verstappen mette paura alle Mercedes. Ferrari insegue la Top10

Si chiude sul circuito di Yas Marina la terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale di F1 2020. Come accaduto nella mattinata di ieri, la Red Bull ha preceduto la Mercedes nella classifica dei tempi con una prestazione molto interessante. Max Verstappen ha regolato le vetture tedesche mostrando un perfetto bilanciamento in tutti i settori del tracciato. La Red Bull dell’olandese, competitiva nel tortuoso tratto finale e rapida nei primi due settori più veloci, ha firmato il best lap in 1.36.251.

Il thailandese Alexander Albon sigla il secondo crono con un margine di 501 dal compagno di box. Renault conquista la ‘seconda fila’ della FP3 con l’australiano Daniel Ricciardo che precede il francese Esteban Ocon. Si nascondono le Mercedes che ieri sera avevano mostrato una netta superiorità sulla concorrenza. Il britannico Lewis Hamilton completa la sessione al sesto posto, mentre il finnico Valtteri Bottas non è riuscito a fare meglio del nono crono assoluto.

Loading...

Loading...

Ottima sessione per le McLaren. La casa di Woking inserisce entrambe le monoposto nella Top10. Il britannico Lando Norris conquista la quinta prestazione della FP3, mentre lo spagnolo Carlos Sainz si piazza ottavo davanti a Bottas e alle spalle del canadese Lance Stroll (Racing Point).

Insegue la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettell chiudono nella seconda metà della classifica, rispettivamente al dodicesimo ed al quattordicesimo posto. La casa di Maranello cercherà l’accesso alla Q3 nell’ultima qualifica del 2020, indetta tra meno di due ore sotto i riflettori del Yas Marina Circuit.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:36.251 3

2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.501 3

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.626 4

4 Esteban OCON Renault+0.648 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.743 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.761 6

7 Lance STROLL Racing Point+0.779 2

8 Carlos SAINZ McLaren+0.817 4

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.834 5

10 Sergio PEREZ Racing Point+0.976 3

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.015 3

12 Charles LECLERC Ferrari+1.019 5

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.120 3

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.477 5

15 George RUSSELL Williams+1.635 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.649 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.018 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.206 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.514 5

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+2.908 2

Foto: LaPresse