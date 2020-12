Ciclismo, il Team Sunweb cambia nome: diventerà Team DSM nel 2021. Novità anche per Bahrain e AG2R

Il Team Sunweb cambierà nome nel 2021. La formazione olandese, iscritta al circuito World Tour, avrà infatti il sostegno di un nuovo main sponsor e questo comporterà dei mutamenti. La squadra si chiamerà Team DSM: la multinazione olandese, attiva nei settori della scienza della vita e della scienza dei materiali, era già partner da diversi anni ma ha aumentato sensibilmente il proprio impegno, mentre la Sunweb diminuirà il proprio apporto, pur restando al fianco della compagine guidata da Iwan Spekenbrink (comportamento inevitabile, visto che l’azienda è attiva nel settore turistico, gravemente colpito a livello economico dall’emergenza sanitaria).

Cambieranno anche i colori: nero e azzurro sostituiranno il bianco e il rosso. Il disegno della casacca ricorda comunque il precedente, con le due linee verticali. Le biciclette saranno Scott, con livrea prevalentemente nera. La squadra è reduce da un buon 2020, con il secondo e il terzo posto dell’australiano Jai Hindley e dell’olandese Wilco Kelderman al Giro d’Italia, oltre alle vittorie di tappa dello svizzero Marc Hirschi al Tour de France

Negli ultimi giorni erano arrivati i cambi di nome anche di altre realtà del massimo circuito: la NTT è diventata Qhubeka Assos, la McLaren ha lasciato la Bahrain che è diventata Bahrain-Victorious, mentre la AGR2 La Mondiale è diventata AG2R Citroen.

Foto: Lapresse