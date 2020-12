Ciclismo, Tadej Pogacar esordirà alla Challenge Mallorca: prima gara dell’anno per il vincitore del Tour

Tadej Pogacar ha scelto la gara del suo grande ritorno dopo la vittoria del Tour de France 2020. Lo sloveno rimonterà in sella in occasione della Challenge Mallorca 2021, la prima competizione ciclistica della nuova stagione europea. L’appuntamento sarà dal 28 al 31 gennaio in Spagna. Si tratta di una tradizionale kermesse composta da più eventi separati tra loro, dunque l’alfiere della UAE Emirates potrebbe decidere a quali gare partecipare, senza dover necessariamente scendere in strada tutti i giorni.

Il 22enne entrò nella storia lo scorso 20 settembre, giorno in cui salì sul gradino più alto del podio a Parigi, alzando al cielo il trofeo della Grande Boucle, conquistando grazie a una spettacolare rimonta nella cronometro di La Planche des Belles Filles nella penultima tappa. Al Challenge Mallorca vedremo all’opera anche altri big, tra cui i capitani della Movistar (Enric Mas, Marc Soler, Alejandro Valverde). Si tratterà dell’esordio stagionale di Tadej Pogacar, il quale potrebbe mettere nel mirino un tentativo di bis sulle strade transalpine, anche se non ha nascosto il desiderio di disputare il Giro d’Italia.

Foto: Lapresse