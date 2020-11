LIVE Vuelta a España 2020, Lugo-Ourense in DIRETTA: possibili imboscate e fughe da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2020. Con i suoi 204,7 chilometri tra Lugo e Ourense sarà una frazione veramente nervosa dall’inizio alla fine. La giornata sarà caratterizzata da tre GPM di terza categoria nella seconda parte del percorso, che potrebbero favorire o i fuggitivi o qualche finisseur pronto a scattare sull’ultima ascesa in programma.

Dopo una prima metà di percorso decisamente vallonata, contraddistinta da continui saliscendi, entreranno in scena i tre GPM di terza categoria della giornata. Il primo, posizionato al chilometro 112,7, è l’Alto de Escairón, che sono 8,7 chilometri al 3,3%. Successivamente ci sarà il traguardo volante di Monforte de Lemos, presente al chilometro 126. Quest’ultimo condurrà i corridori al GPM dell’Alto de Guitara (km 142,8), con i suoi 7,8 chilometri al 3,8%. L’ultimo è quello dell’Alto de Abelaira, al chilometro 182. Sono 7,6 chilometri al 3,8%. Una lunga discesa porterà il gruppo agli ultimi 15 chilometri di gara. Attenzione perchè il finale è in leggera ascesa.

Il finale non è propriamente adatto per tentare di fare il vuoto, ma sicuramente un uomo come Hugh Carthy (EF Pro Cycling), dotato di un grande spunto, potrebbe comunque cercare di allungare e guadagnare qualcosa sulla maglia rossa Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Per la vittoria di tappa, ad ormai cinque giorni dalla conclusione, tra gli uomini più agguerriti e in forma del momento, e che potrebbero tentare la chance della vita con un attacco da lontano, c’è sicuramente la maglia a pois dei GPM Guillaume Martin (Cofidis).

Ma l’Italia confida molto nel giovane e promettente Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), che a Suances ha già ottenuto un bel terzo posto e che potrebbe riprovarci con un attacco da lontano. Abbiamo dunque l’Astana con la sua corazzata di spagnoli formata da Alex Aranburu, Ion e Gorka Izagirre, Omar Fraile e Luis Leon Sanchez. Chiudiamo con Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), che potrebbe vendicare la beffa di ieri con uno dei suoi temibili attacchi da finisseur.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della quattordicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 11.30. Buon divertimento!

