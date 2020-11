LIVE Sinner-Fucsovics, ATP Sofia 2020 in DIRETTA: c’è il conto in sospeso degli Australian Open da regolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Sofia, che segna l’esordio di Jannik Sinner contro l’ungherese Marton Fucsovics.

Dopo la vescica al piede destro che ha consigliato di non forzare le cose nel secondo turno del 500 di Vienna contro Andrey Rublev, Sinner torna con un avversario che ricorda bene, poiché da lui è stato sconfitto al secondo turno degli Australian Open. Dopo gli ottavi di Melbourne, in cui perse contro Roger Federer, Fucsovics li ha raggiunti di nuovo al Roland Garros, perdendo dallo stesso russo di cui abbiamo parlato poco fa, in quattro set (un percorso iniziato contro Daniil Medvedev, che però sulla terra è l’ombra di quello sul veloce).

Il diciannovenne di San Candido cerca di portare a compimento una buona conclusione di un anno che, al netto della pandemia di Covid-19, lo ha visto crescere ancora e riaffermarsi come uno tra i più grandi prospetti a livello mondiale. Il picco, naturalmente, è quello relativo ai quarti del Roland Garros, ma di momenti di rilievo ce ne sono stati finora in abbondanza, a partire dai due successi con il belga David Goffin, senza naturalmente dimenticare la rivincita romana su Stefanos Tsitsipas.

Attualmente sono 11 le posizioni che dividono i due in classifica (44 Sinner, 55 Fucsovics). In più, sono nove gli anni di differenza tra i due, con Fucsovics che sta vivendo adesso il suo miglior periodo (e, anzi, nel 2019 era messo anche meglio con il suo numero 33 del mondo arrivato nel mese di marzo). Per il vincitore c’è il lucky loser svizzero Marc-Andrea Huesler, che ieri ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, in preda a una crisi di rilievo per vicende che non riguardano solo il tennis.

Il match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics sarà il secondo sul campo centrale dopo Carballes Baena-Gasquet (ore 13:00), e non prima delle ore 14:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

