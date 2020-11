VIDEO Sinner-Fucsovics 6-2, 6-4, ATP Sofia 2020: highlights e sintesi della partita

Esordio vincente quello di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista azzurro ha superato abbastanza agevolmente Marton Fucsovics. Il giovane italiano si è sbarazzato del magiaro col punteggio di 6-2 6-4 prendendosi la rivincita per la pesante sconfitta subita per mano dell’ungherese agli Australian Open di quest’anno. Il 19enne nativo di San Candido è sembrato abbastanza in forma, fatto salvo qualche passaggio a vuoto, a gestito con grande concentrazione e per lunghi tratti il match di oggi.

Il primo set, dopo il break ottenuto nel sesto game, è scivolato via senza troppi problemi. Nel secondo, invece, l’azzurro dopo essere andato avanti 3-0 ha commesso l’errore di abbassare l’intensità facendo tornare in corsa l’avversario. Nel finale, però, ha tirato fuori tutta la sua classe sfoderando alcuni colpi da manuale che gli hanno consentito di portare a casa il match.

Agli ottavi Sinner si troverà di fronte lo svizzero Marc-Andrea Huesler, un avversario che sulla carta è ampiamente alla portata ma che nel primo turno, dove ha sconfitto Nikoloz Basilashvili, ha dimostrato di poter giocare a buon livello. Tra i due non ci sono precedenti e i favori del pronostico sono tutti dalla parte dell’azzurro.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-FUCSOVICS

Foto: Lapresse