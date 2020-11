Atp Sofia 2020, Sinner-Fucsovics: programma, orario, tv, streaming

Domani, all’incirca per le 13.00, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di Sofia 2020. Sul veloce indoor bulgaro l’altoatesino affronterà nel match valido per il primo turno l’insidioso ungherese (n.55 del mondo) Márton Fucsovics. Una partita non facile per due ragioni su tutte. In primis, il n.55 del mondo è un tennista particolarmente solido, non concede troppo allo spettacolo, ma è molto concreto.

Tradotto? Pochi errori non forzati. Pertanto, Sinner dovrà tirar fuori una prestazione convincente, in cui i passaggi a vuoto dovranno essere quasi nulli per andare avanti. L’altoatesino ne è consapevole, ricordando l’unico precedente tra i due a inizio anno negli Australian Open a Melbourne, dove in tre set si impose il magiaro. Il secondo aspetto da tenere in considerazione è lo stato fisico di Sinner. Come si sa, l’azzurrino è stato costretto a ritirarsi nel corso del match contro il russo Andrey Rublev a Vienna (Austria) per via di una dolorosa vescica al piede, che si trascinava già dal torneo di Colonia (Germania).

PROGRAMMA SINNER-FUCSOVICS IN TV

Domani, all’incirca per le 13.00, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di Sofia 2020. Sul veloce indoor bulgaro l’altoatesino affronterà nel match valido per il primo turno l’insidioso ungherese (n.55 del mondo) Márton Fucsovics. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis e godrà della DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Di seguito la programmazione.

ore 13.00 circa (italiane) – Sinner vs Fucsvocis – Primo turno ATP Sofia 2020

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer