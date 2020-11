Tennis, WTA Linz 2020: Camila Giorgi vince all’esordio contro Sara Sorribes Tormo

Camila Giorgi si qualifica per il secondo turno del torneo WTA di Linz. La marchigiana, numero 75 del mondo, è tornata alla vittoria dopo quella all’esordio agli US Open, superando in tre set la spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Ottimo inizio di partita per l’azzurra, che si porta sul 3-0 con un break di vantaggio. Nel quinto game, però, Giorgi regala praticamente il controbreak alla spagnola, complice un doppio fallo e due errori non forzati con il dritto. La reazione dell’azzurra, però, è immediata e Camila si porta nuovamente avanti di un break, portandosi a condurre sul 5-2. Questa volta Giorgi non si fa rimontare e chiude sul 6-3.

Loading...

Loading...

Il secondo set sembra essere un monologo dell’azzurra, che domina e scappa sul 3-0 addirittura con due break di vantaggio. Sorribes Tormo toglie la battuta a Giorgi nel quarto game, ma nel gioco successivo arriva un altro break dell’azzurra che sale 4-1 e sembra ormai pronta a chiudere il match. Da quel momento, però, si spegne la luce per Giorgi, che perde a zero il servizio nel sesto game e poi viene raggiunta sul 4-4, perdendo nuovamente la battuta. Camila non sfrutta una palla break sul 5-5 e nel dodicesimo game Sorribes Tormo strappa il servizio e chiude il set sul 7-5.

Partenza sprint anche nel terzo set per Giorgi. La marchigiana allunga fino al 4-1, strappando per due volte il servizio alla spagnola nel terzo e quinto game. Sorribes Tormo riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma questa volta l’azzurra non si fa rimontare. Nel decimo gioco Giorgi sale sul 40-0 e al terzo match point riesce finalmente a chiudere sul 6-4.

Nel secondo turno la numero 75 del mondo affronterà la vincente del match tra l’argentina Nadia Podorska, semifinalista al Roland Garros, e la rumena Irina-Camelia Begu.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse