Tennis, Jannik Sinner: “Contro Fucsovics ho cercato di essere solido. Nel secondo set ho sbagliato troppo. Il prossimo sarà un match complicato”

Jannik Sinner ha vinto la partita d’esordio al torneo ATP 250 di Sofia contro Marton Fucsovics con il punteggio di 6-2 6-4. Una partita dominata per lunghi tratti che ha visto l’altoatesino tenere spesso in mano le sorti degli scambi. Una rivincita importante contro l’ungherese che eliminò l’azzurro agli Australian Open con un netto 6-4 6-4 6-3.

Comprensibilmente soddisfatto per il successo Sinner, in un’intervista rilasciata a Ubitennis.net, analizza così il match di oggi: “Le partite d’esordio non sono facili per nessuno. Ho cercato di essere solido. All’inizio della partita giocavamo abbastanza bene entrambi e ci muovevamo senza sosta. Nel secondo set ho sbagliato troppo e lui si è ripreso. Sono stati solo due o tre punti i punti decisivi in ogni set“.

La testa, ovviamente, non può che essere agli ottavi di finale dove ad attendere Sinner ci sarà l’elvetico Marc-Andrea Huesler, che all’esordio ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili: “So che è mancino, serve bene e sale spesso a rete. Non sarà di certo una partita facile, soprattutto quando non conosci l’avversario e devi giocarci contro. Cercherò di essere concentrato dal primo punto e poi vedremo“.

Foto: Lapresse