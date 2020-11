Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi nell’ATP Sofia? Il montepremi completo

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sofia grazie alla bellissima vittoria ottenuta contro l’ungherese Marton Fucsovics, avversario solidissimo ma che non ha minato le certezze del nostro portacolori. L’altoatesino si prepara ora ad affrontare lo svizzero Marc-Andrea Huesler in un incontro ampiamente alla portata dell’azzurro, in palio i quarti di finale sul cemento indoor della capitale bulgara, probabilmente da disputare contro l’australiano Alex De Minaur.

Il 19enne, reduce dal ritiro agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna a causa di una vescia al piede, vuole continuare a farsi largo in questo torneo e punta ad avvicinarsi alla top-30 del ranking ATP, ma intanto rimpingua anche il suo conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi dell’ATP di Sofia? Il montepremi non è nulla di eclatante, parliamo di 7.425 euro. In caso di passaggio del turno si salirebbe a 9.240 euro, la semifinale garantisce 13.195 euro, la finale vale 19.795 euro, mentre la conquista del trofeo assicura 24.880 euro.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer