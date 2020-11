LIVE Sinner-De Minaur, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: operazione semifinale per Jannik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sofia tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur. L’altoatesino va a caccia della semifinale sul cemento bulgaro, ultimo torneo della stagione e dunque ultima occasione in questo 2020 per il giovane azzurro di conquistare il suo primo titolo nel circuito.

Un quarto di finale sicuramente difficile quello contro il tennista australiano, giustiziere di Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy una settimana fa. Si tratta anche del remake della finale dello scorso anno alle Next Gen, quando a vincere anche molto nettamente fu Sinner.

L’altoatesino ha superato al primo turno l’ungherese Fucsovics e poi nella giornata di ieri lo svizzero Huesler, mentre De Minaur, dopo il bye iniziale, ha battuto anche lui in due set il russo Karatsev.

Foto: LaPresse