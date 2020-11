Sinner-De Minaur oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Sofia 2020

Jannik Sinner di scena quest’oggi a Sofia (Bulgaria) alle ore 12.30 circa italiane: è questa l’indicazione principale per quanto concerne l’altoatesino, impegnato nei quarti di finale del torneo bulgaro. Si prospetta un match dal sapore di rivincita visto che il nome del suo prossimo avversario è quello dell’australiano Alex de Minaur (testa di serie n.3 del torneo), n.25 del mondo.

I due, infatti, si sono già incrociati in una circostanza, ovvero nella Finale nella Next Gen ATP Finals 2019 di Milano e a sorpresa fu Sinner a trionfare. Una partita di altissimo profilo di Jannik che prese a pallate letteralmente il suo avversario. Aspettarsi una replica di questo andamento è davvero difficile. De Minaur, infatti, ha mostrato dei chiari segnali di miglioramento nel corso di questa stagione e si presenta come un avversario particolarmente ostico per l’azzurrino.

L’oceanico, infatti, è il tipico tennista che fa del gioco difensivo la sua forza: bravissimo ad appoggiarsi alla palla dell’avversario, è in grado di ribattere qualunque colpo, trasformando un colpo interlocutorio in qualcosa di assai insidioso. Jannik, per questo, dovrà minimizzare i propri errori e avere un andamento continuo. Percentuali di prime di servizio in campo alte e un buon rendimento coi colpi da fondo saranno i prerequisiti per riuscire a imporsi.

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR IN TV

Oggi, intorno alle 12.30, Jannik Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur nel match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). La partita sarà trasmessa in tv da SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Giovedì 12 novembre

12.30 italiane (circa) Sinner vs de Minaur – Quarti di finale ATP Sofia 2020

LA NOSTRA STORIA

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer