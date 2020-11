Sinner-Mannarino: data, programma, orario e tv semifinale ATP Sofia 2020

Jannik Sinner affronterà il francese Adrian Mannarino nella semifinale del torneo ATP 250 di Sofia, ultima manifestazione di tennis prima delle ATP Finals, che concluderanno questa tormentata stagione sportiva. L’altoatesino ha sconfitto il temibile australiano Alex De Minaur in tre set, rimontando dopo aver perso il primo parziale al tie-break, e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale bulgara. Il nostro portacolori tornerà in campo domani (venerdì 13 novembre) per incrociare un rivale estramemente ostico: da una parte il 19enne altoatesino, attuale numero 44 del ranking ATP, dall’altra il coriaceo 31enne transalpino, numero 35 al mondo e oggi giustiziere del moldavo Rabu Albot in tre set.

Jannik Sinner, quest’anno capace di raggiungere i quarti di finale al Roland Garros, ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul suo rivale e andare a caccia della finale, dove incrocerebbe poi uno tra Salvatore Caruso, il francese Richard Gasquet, il canadese Vasik Pospisil o l’australiano John Millman. L’altoatesino dovrà sfruttare al meglio il suo servizio e la potenza dei suoi colpi per minare le certezze di un avversario sempre molto insidioso ed esperto, il quale sta esprimendo un buon livello di gioco in questa manifestazione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Jannik Sinner-Adrian Mannarino, semifinale dell’ATP Sofia 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JANNIK SINNER-ADRIAN MANNARINO, SEMIFINALE ATP SOFIA 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 13 NOVEMBRE:

Non prima delle ore 14.00 Jannik Sinner vs Adrian Mannarino

JANNIK SINNER-ADRIAN MANNARINO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse