Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Classifica immutata con la semifinale a Sofia. Ma se vincesse ancora…

Jannik Sinner si è reso protagonista di una spettacolare vittoria contro l’australiano Alex De Minaur ai quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia, torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento indoor della capitale bulgara. L’altoatesino ha perso il primo set al tie-break, ma ha poi alzato il proprio livello di gioco e ha surclassato il numero 25 al mondo, imponendosi per 6-7(3), 6-4, 6-1. Un successo di lusso per il 19enne, già capace di liquidare l’oceanico nella finale delle Next Gen ATP Finals andata in scena lo scorso anno a Milano. L’azzurro si è quadagnato l’accesso alle semifinali: domani (venerdì 13 novembre) tornerà in campo per incrociare il francese Adrian Mannarino, oggi vincitore in tre set sul moldavo Radu Albot.

IL RANKING ATP DI JANNIK SINNER: QUANTE POSIZIONI GUADAGNA A SOFIA?

Jannik Sinner partirà con i favori del pronostico contro il transalpino, attuale numero 35 al mondo. Il successo odierno non permette all’altoatesino di guadagnare posizioni nel ranking ATP, ma incamera punti importantissimi: il nostro portacolori ne raccoglie 90 e sale a quota 1284, rimanendo comunque in 44ma posizione (virtuale, in attesa della conclusione di questo torneo). L’azzurro si è avvicinato sensibilmente al serbo Miomir Kecmanovic (1308) e, in caso di qualificazione alla finale, balzerebbe in 41ma posizione con 1344 punti all’attivo, ad appena una lunghezza di distacco dal giapponese Kei Nishikori.

L’ingresso nella top-40 avverrebbe in caso di trionfo conclusivo all’ATP 250 di Sofia. Se Jannik Sinner dovesse alzare al cielo il trofeo, volerebbe a quota 1444 e arpionerebbe così la 37ma o la 38ma posizione (37mo se l’australiano John Millman perderà il quarto di finale col canadese Vasik Pospisil, il vincitore incrocerà in semifinale il vincente del confronto tra il nostro Salvatore Caruso e il francese Richard Gasquet).

