LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Ruka in DIRETTA: buona prova di De Fabiani e Pellegrino. Klaebo stratosferico, Bolshunov terzo! Trionfa Johaug!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

14.01: L’appuntamento, dunque, è per la doppia pursuit di domani che si preannuncia spettacolare: vi aspettiamo. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, buon pomeriggio!

13.56: E’ stata una bellissima gara, che ha subito messo in chiaro quali sono le forze in campo con una battaglia in prospettiva tra Russia, che oggi ha piazzato tanti atleti nelle prime posizioni e Norvegia che si è presa la vittoria ma che può crescere molto. Bene Niskanen e Musgrave e benissimo anche De Fabiani che è stato protagonista, con un piccolo calo nella parte centrale che gli è costato la top ten ma il 12mo posto a Ruka va bene e domani nella pursuit può provare a centrare la top ten

13.55: A punti anche un ottimo Federico Pellegrino, 26mo al momento, Salvadori 41mo e Rastelli 47mo per ora

13.54: A seguire Iversen, Niskanen, Musgrave, Semikov, Belov, Poroshkin, Holund, Hakola e De Fabiani che porta a casa un ottimo 12mo posto

13.53: Podio di qualità con Klaebo che vince la sua prima gara stagionale e a questo punto è il grande favorito per la vittoria della tre giorni finlandese, secondo posto per Chervotkin e Russia anche al terzo posto con Bolshunov, devastante nel finale

13.52: Che finale di Bolshunov!!!! Fantastica parte conclusiva del russo che è terzo battendo Iversen con 18″ di ritardo da un Klaebo a cui ha strappato 7 secondi in due chilometri

13.51: CE LA FA JOHANNES HOESFJOT KLAEBOOOO!!! Vince con 15″ di vantaggio su Chervoitkin che gli ha strappato un paio di secondi con un grande finale

13.50: Klaebo vicinissimo alla conclusione della sua splendida prova

13.49: Si preannuncia un dominio russo con sei atleti nei primi 15 posti

13.48: Bolshunov al km 13.1 ha un ritardo di 26″8 da Klaebo, è quinto

13.48: Hakola riesce a restare davanti a De Fabiani per pochi decimi, è nono

13.48: Klaebo al km 13.1 guadagna ancora su Chervotkin! 17″7 di vantaggio

13.46: Al traguardo paga qualcosa Pellegrino che chiude a 1’12” da Chervotkin ed è 22mo

13.45: Tiene bene Pellegrino, è 21mo al km 13.1 e guadagna su Niskanen

13.44: Skar 11mo al traguardo

13.43: Perde ancora Bolshunov: 22″ da Klaebo

13.43: Maeki crolla nel finale ed è 13mo al traguardo

13.42: Al km 11.2 Pellegrino è 22mo a 1 minuto da Klaebo, che rifila 15″ a Niskanen, guadagnando ancora

13.40: Che finale di Iversen che chiude secondo a 4″ da Chervotkin riuscendo a sopravanzare Niskanen. Al km 10′ perde tanto Bolshunov: è quinto a 20″ da Klaebo

13.39: Klaebo al km 10 ha 10″ di vantaggio su Niskanen ma nel finale l’atleta più forte è stato Chervotkin

13.39: Holund settimo davanti a De Fabiani al traguardo

13.38: Non ce la fa Niskanen a restare davanti a Chervotkin! Chiude secondo a 6″5 da un Chervotkin spumeggiante nel finale

13.37: perde Bolshunov al km 8.1, è quinto a 16″ da Klaebo

13.36: Yakimushkin chiude alle spalle di De Fabiani al traguardo. L’azzurro è sesto

13.36: Klaebo ancora davanti! 8″ di vantaggio al km 8.1 su Niskanen

13.34: Al km 13.1 Niskanen è dietro a Chervotkin per 0″8

13.34: Al traguardo Belov quarto, De Fabiani è sesto al momento

13.33: Al km 11.1 Chervotkin è a meno di un secondo dal battistrada Niskanen

13.33: Pellegrini 20mio al km 6.2, bravo il valdostano

13.32: Al traguardo Chervotkin balza al comando con 17″ di vantaggio su Musgrave e Poroshkin è quinto

13.31: Al km 10 Niskanen davanti a Chervotkin e Iversen

13.31: Klaebo resta primo al km 6.2 ma perde qualcosa rispetto a Chervotkin (decimi) che è secondo, attendiamo Bolshunov

13.30: Semikov secondo al traguardo a 4 decimi da Musgrave

13.29: De Fabiani è secondo al traguardo a 17″ da Musgrave, ha perso ma non è crollato nel finale l’azzurro

13.26 Klaebo mantiene la testa al km 5. E’ infuriato il norvegese! Iversen, Chervotkin e un Bolshunov in grande risalita alle sue spalle a 9″6

13.24: Musgrave in testa al traguardo, Salvadori è settimo

13.22: Bolshunov decimo al km 1.2

13.21: Che partenza di Klaebo, è primo al km 1.2 è secondo è Chauvin

13.19: Iversen primo al km 5

13.17: Semikov in testa al km 10, De Fabiani quarto

13.15: Niskanen si inserisce al quarto posto al km 5, Cologna risale al 10mo posto

13.14: Sei russi davanti al km 5, guida Chervotkin

13.12: Purtroppo calo vistoso di De Fabiani al km 8.1: è secondo a 9” da Musgrave

13.11: Iversen primo, Maeki quarto al km 1.2

13.09: Hyvarinen, quarto, Yakimushkin, sesto, sopravanzano De Fabiani al km 3.2

13.08: De Fabiani davanti con 2” di vantaggio su Musgrave

13.08: Semikov ha 10” di vantaggio su De Fabiani al km 5

13.07: Super Russia al km 3.2: Chervotkin, Belov, Semikov, Chervotkin davanti e poi De Fabiani

13.06: De Fabiani mantiene il quinto posto al in 1.2

13.05: De Fabiani mantiene la testa al km 5 con lo stesso vantaggio di 7 decimi su Musgrave

13.03: Semikov rifila 6” a De Fabiani al km 3.2

13.02: Belov secondo al km 1.2 ma sono tutti vicinissimi, Novak al km 3.1 è dietro a De Fabiani

13.01: Transita primo De Fabiani al km 3.2 davanti a Musgrave e Poromaa

13.00: Il russo Chervotkin al comando al km 1.2 con oltre due secondi di vantaggio su Novak

12.59: Il russo Poroshikin è quarto alle spalle di De Fabiani al primo rilevamento

12.58: Semikov è secondo al km 1.2 con due decimi di vantaggio su De Fabiani

12.57: Poromaa davanti al km 3.1

12.56: Novak sopravanza di 8 decimi De Fabiani al primo rilevamento

12.55: Bella partenza di De Fabiani che è in testa al in 1.2 con 7 decimi di vantaggio sullo svizzero Rueesch

12.52: Al via anche Francesco De Fabiani. Al km 1.2 Ruesch, Poromaa, Vuorela, Salvadori è 10mo

12.50: Partito ora il primo degli italiani, Giandomenico Salvadori

12.44: Partito il primo atleta: il finlandese Vuorela

12.40: Sono tanti però i pretendenti al podio. Ci sono i norvegesi che hanno dimostrato ieri di essere già in grande condizione, ci sono i finlandesi e qualche battitore libero

12.37: Il favorito numero uno è sicuramente il russo Bolshunov che lo scorso anno si è confermato il numero uno nelle distance

12.35: C’è curiosità per rivedere in gara Klaebo che è uscito con una sconfitta inattesa dalla sprint di ieri, denotando una condizione non ottimale. Vedremo sulla 15 km come si comporterà il norvegese

12.32: Saranno quattro gli italiani in gara, con Francesco De Fabiani chiamato a riscattare la prestazione negativa della sprint di ieri. Partirà con il numero 16; Giandomenico Salvadori avrà il 12, Maicol Rastelli il 47 e Federico Pellegrino il 52.

12.30: Tra pochi minuti il via della 15 km maschile a tecnica classica

10.40: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.45 per la diretta live della 15 km maschile

10.36: l’Italia: Lucia Scardoni è 35ma, molto bene la prima parte di gara, peggio la seconda per l’azzurra, 39ma Comarella, 65ma Laurent che non si è dannata più di tanto l’anima in una gara non sua

10.35: I giochi sono fatti! Johaug vince la sua prima gara stagionale, precedendo due svedesi, Karlsson e Andersson, poi doppia Russia con Sorina e Nepryaeva, poi Niskanen, Brennan, Fossesholm, Dahlqvist,

10.34: Ci prova fino alla fine ma non riesce a portare la Russia sul podio Nepryaeva: è quinta a 30″ da Johaug a cui ha recuperato qualche decimo nel finale

10.34: Svahn tiene nel finale ed è decima a 58″ da Johaug

10.32: Ribom è 13ma al traguardo

10.31: Crolla nel finale Lucia Scardoni e si piazza appena davanti a Comarella al 28mo posto attuale a 1’48”. Non ci saranno italiane in zona punti

10.30: Nepryaeva tiene bene al km 8.1: è quinta a 31″ da Johaug ma il podio è a 6″!

10.29: Svahn al km 8.1 è decima a 52″ da Johaug

10.29: Kalvaa al traguardo è decima

10.27: Al traguardo Dahlqvist chiude con un ritardo di 52″ ed è nona

10.26: Altri 25″ lasciati da Scardoni al km 8.1: è 23ma a 1’22” ma potrebbe riuscire a restare in zona punti

10.26: Nepryaeva sesta al km 6.2

10.25: Non ce la fa Sorina a strappare il podio a Ebba Anderson per un decimo! E’ quart ma ha disputato una grande gara ed è la sorpresa del giorno

10.24: Scardoni perde qualcosa al km 6.2: è 22ma a 58″ da Johaug, ha perso 20 secondi in poco più di un km

10.23: Svahn al km 6.2 perde al km 6.2: è nona a 36″ da Johaug

10.22: A metà gara Johaug, Karlsson, Sorina, Andersson, Nepryaeva, Svahn, Niskanen, Fossesholm, Dahlqvist, T. Weng, Lampic

10.21: Sorina mantiene 2″ di vantaggio su Andersson ed è terza al km 8.1 ma la svedese ha avuto il vantaggio del traino di Johaug nel finale

10.21: Lucia Scardoni 18ma al km 5 a 38″ da Johaug, Svahn è quinta a 22″

10.20: la svedese Andersson si inserisce al terzo posto con 28″ di ritardo da Johaug

10.19: THERESE JOHAUG!!!!! La norvegese non lascia scampo alle rivali e va in testa copn un vantaggio di 21″8 su Karlsson

10.19: Scardoni 22ma al km 3.1. bene l’azzurra

10.18: Karlsson chiude la sua gara inserendosi al primo posto con 23″1 di vantaggio su Niskanen. Non un grandissimo finale per la svedese

10.17: Svahn quarta al km 3.1, Dahlqvist settima, Nepryaeva ottava

10.17: Al traguardo Niskanen resiste al ritorno di T. Weng e mantiene sei decimi di vantaggio andando al comando della classifica provvisoria

10.16: Al km 8.1 vola Johaug che ha 13″ di vantaggio su Andersson e 25″ su Andersson che ha quasi agganciato

10.15: Al km 6.1 Sorina perde qualcosa ma mantiene il terzo posto a 16″ da Johaug e con 4″ di vantaggio su Andersson

10.14: Tiene il vantaggio Karlsson che al km 8.1 è avanti di 24″ su Niskanen

10.14: Al traguardo Brennan mantiene 3″ di vantaggio su Fossesholm ed è prima

10.13: Bene Lampic, settima al km 3.1

10.13: Niskanen è in testa con 4″ di vantaggio su Brennan al km 8.1, Sorina tiene il ritmo ed è terza a metà gara a 9″5 da Johaug

10.12: Al km 8.1 Brennan, T. Weng, Fossesholm, Dyvik, Carl

10.11: Dyvik, Svendsen, Matintalo, Comarella al traguardo. Finale con un po’ di affanno per l’azzurra che forse si è giocata l’ingresso in zona punti

10.11. Svahn è terza al km 1.2

10.10: Johaug aumenta il vantaggio al km 6.2: 6″, Andersson è terza a 20″

10.09: Brennan cambia marcia e va in testa al km 8.1 davanti a Fossesholm

10.09: Fossesholm sale al secondo posto al km 6.2 e recupera qualcosa su Karlsson che ha 21″ di vantaggio

10.08: Terzo posto di Sorina al km 3.1, terza Ribom al km 1.2

10.08: Si chiude la gara di Anna Comarella con il tempo di 26’58″8

10.07: Andersson tiene a metà gara: seconda a 13″, Johaug è prima! ha 3″8 di vantaggio su Karlsson

10.06: 36ma Lucia Scardoni al km 1.2

10.06: Prosegue la marcia di Karlsson che a metà gara ha 21″ di vantaggio su Niskanen

10.05: A metà garea quando devono passare le più forti: Niskanen, Fossesholm, T. Weng, Brennan, Hennig

10.05: Perde qualcosa nel finale Anna Comarella su Matintalo, ora è dietro di 20″

10.04: Che partenza della russa Sorina! Seconda al km 1.2 a 1 secondo da Karlsson

10.04: La norvegese Fossesholm in testa su Dyvik al km 6.2

10.03: Johaug ha un ritardo di 1″8, ha recuperato 3″ a Karlsson

10.02: Laurent molto indietro al km 1.2. Al km 3.1 Andersson ha un ritardo di 12″2, seconda, arriva Johaug come un treno!

10.01: Karlsson ha 12″ di vantaggio su Niskanen al km 3.1, tra poco Andersson e Johaug

10.00: Al km 6.2 Dyvik in testa, poi Matintalo, Svendsen, Comarella

9.59: Niskanen ha 3″ di vantaggio su Fossesholm

9.58: A metà gara Dyvik, Matintalo a 7″, Svendsen, Swirbul, Comarella

9.57: Attenzione! Johaug ha 5″5 di distacco da Karlsson al km 1.2

9.57: Grande avvio di Karlsson: al km 1.2 la svedese ha 5″ di vantaggio su Hennig, poi Andersson, Niskanen e Fossesholm

9.56: Brennan seconda al km 3.1

9.56: A metà gara Comarella recupera qualcosa su Matintalo: 15″ di distacco

9.54: Al km 3.1 Fossesholm, Matintalo, Dyvik, Swirbul, Svendsen, Ishida, Kirpichenko, Zhambalova, Comarella

9.54: Niskanen in testa dopo il km 1.2

9.52: Svendsen seconda a 5″ da Matintalo al km 3.2

9.51: Matintalo al km 3.1 ha 19″ di vantaggio su Comarella

9.46: Fossesholm in testa dopo 1.2 km, davanti a Matintalo, Svendsen e Swirbul

9.43: Comarella avanti dopo i primi 1.2 km

9.40: Partita la gara, Anna Comarella è in pista

9.36: I numeri delle possibili protagoniste: Parmakoski 26, Karlsson 27, Andersson 29, Johaug 30, Dahlqvist 44, Ribom 52, Lundgren 54, Nepryaeva 58

9.34: Non parte Heidi Weng, vincitrice di una coppa del mondo, apparsa in condizioni precarie ieri

9.33: Tra le altre possibili outsider ci sono le padrone di casa finlandesi con Parmakoski, Niskanen e Kylloenen

9.30: Karlsson, Andersson, Lundgren, Dahlqvist, Ribom: sono loro le atlete su cui puntare per una possibile alternativa a Johaug ma anche la squadra norvegese, pur senza apparire brillantissima, ha fatto piuttosto bene ieri e potrebbe stupire in una gara più congeniale alle sue caratteristiche nella giornata odierna

9.28: Con la gara di oggi inizieremo a capire quali potranno essere le pretendenti alla sfera di cristallo oltre, ovviamente a Johaug: occhi puntati in particolare sulle svedesi che ieri hanno mostrato un’ottima condizione nella sprint (conquistando una storica tripletta ma piazzando davvero tante atlete nella top 30

9.25: Tre le azzurre al via nella gara di questa mattina: numero 2 per Anna Comarella, 38 per Greta Laurent e 48 per Lucia Scardoni.

9.22: Si parte con la 10 km femminile, gara che ha una sola grande favorita, la dominatrice delle ultime stagioni, la norvegese Therese Johaug

9.20: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata della tappa di Ruka di coppa del Mondo di sci di fondo. In programma oggi le due gare distance con partenza a intervalli, la 10 km femminile e la 15 km maschile

La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne di Ruka in Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica classica.

Risuonano ancora gli echi di una giornata che ha portato il più grande scossone sprint da due anni a questa parte, con Erik Valnes in grado di battere Johannes Klaebo: il fuoriclasse norvegese, perdendo dal suo connazionale, ha chiuso un’imbattibilità nella specialità che durava da quasi due anni. Il loro duello, con l’aggiunta del russo Alexander Bolshunov e di numerosi altri protagonisti, proseguirà quando in Italia sarà l’ora di pranzo.

Al femminile, invece, ieri si è imposta la svedese Linn Svahn, che ha confermato quanto è in grado di dare nella specialità in cui, a lungo andare, con questo ruolino di marcia rischia di diventare quanto già è Klaebo al maschile, a non molti chilometri di distanza. E a proposito di Norvegia, è questo il terreno di Therese Johaug, che comincia qui la caccia a un’altra Coppa del Mondo. Lo scorso marzo aveva dovuto subire la beffa del secondo posto con rimonta di Frida Karlsson a Oslo Holmenkollen, nella 30 km.

Saranno sette gli italiani in gara, con Francesco De Fabiani chiamato a riscattare la prestazione negativa della sprint di ieri. Partirà con il numero 16; Giandomenico Salvadori avrà il 12, Maicol Rastelli il 47 e Federico Pellegrino il 52. In campo femminile, invece, numero 2 per Anna Comarella, 38 per Greta Laurent e 48 per Lucia Scardoni.

La gara femminile partirà alle ore 9:40, quella maschile alle ore 12:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse