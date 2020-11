Sci di fondo, Therese Johaug subito implacabile nella 10 km di Ruka. Azzurre fuori dalla zona punti

Therese Johaug riprende la marcia interrotta a Oslo Holmenkollen e si va a prendere un’altra vittoria, la numero 74 della sua carriera: la norvegese conquista la 10 km a tecnica classica di Ruka con partenza a intervalli, primo appuntamento della stagione sulla lunga distanza, e si regala anche un consistente vantaggio in vista dell’inseguimento di domani (a tecnica libera). Una gara, la sua, comandata fin dal quinto chilometro, in cui ha iniziato a spingere a un ritmo che per nessun’altra è stato possibile tenere. Il suo tempo: 25’01″4.

Podio svedese al fianco di Johaug, dal momento che al secondo posto, con 21″8 di ritardo, c’è Frida Karlsson e al terzo (+26″) Ebba Andersson. Quarta la russa Tatiana Sorina, che in Coppa del Mondo mai si era spinta tanto in là, con un distacco di 26″1 davanti alla più illustre connazionale Natalia Nepryaeva (+30″3). Completano la top ten la finlandese Kerttu Niskanen (+44″9), la norvegese Tiril Udnes Weng (+45″5), l’americana Rosie Brennan (+46″6), la norvegese Helene Marie Fossesholm (+50″2) e la svedese Maja Dahlqvist (+52″5). Appena fuori dalle prime dieci la più recente sensazione del fondo svedese, Linn Svahn, a 58″5 da Johaug.

Loading...

Loading...

Indietro le italiane, tutte fuori dalla zona punti: 35° posto per Lucia Scardoni (+1’48″4), 39° per Anna Comarella (+1’57″4), 66° per Greta Laurent (+3’49″7). Non hanno preso il via in quattro: la slovena Eva Urevc, l’estone Johanna Udras, la serba Anja Ilic e la norvegese Heidi Weng.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse