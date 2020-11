Sci di fondo, Erik Valnes batte Klaebo nella sprint di Ruka! Tripletta norvegese, 13° Federico Pellegrino

Inizio col botto per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo. Johannes Klaebo, per la prima volta da due anni a questa parte, non vince una gara sprint. A sorprenderlo è il connazionale Erik Valnes, che nell’accelerazione sotto le luci artificiali di Ruka, sulla salita, riesce a beffare il suo più illustre compagno di squadra, resistendogli poi nel finale. Klaebo non perdeva una finale sprint da Ruka 2018, anche allora in tecnica classica (senza considerare la successiva Lillehammer, quando uscì in semifinale e vinse Federico Pellegrino). Per Valnes, secondo nell’ultima Coppa del Mondo sprint, si tratta anche della prima, storica vittoria in Coppa del Mondo, e per iniziare lo ha fatto senza dubbio col botto, dopo cinque precedenti podi nelle due stagioni scorse.

Completa il podio lo scandinavo Emil Iversen, che è sostanzialmente il primo degli staccati dal duo Valnes-Klaebo quando il gioco ha iniziato a diventare duro. Per lui, rispetto al 2’29″56 del vincitore e al 2’30″17 del secondo, il tempo è di 2’33″65, che gli basta per tenere a bada il russo Alexander Bolshunov, quarto in 2’35″90. Fuori fin quasi da subito dai giochi il quarto dei norvegesi, Haavard Solaas Taugboel (+15″50) e lo svizzero Jovian Hediger (+19″61).

Giornata sfortunata per Federico Pellegrino, che dopo aver colto il sesto tempo nelle qualificazioni esce di scena nel penultimo quarto di finale, non riuscendo a entrare nei tempi di ripescaggio dietro a Hediger e Iversen. Il poliziotto di Nus finisce classificato come 13° alla fine. Niente da fare anche per l’altro azzurro che si era qualificato, Maicol Rastelli, che chiude ultimo il suo complicatissimo quarto, con Klaebo e Valnes, e completa una giornata caratterizzata un solo numero: 29 di pettorale, 29° in qualificazione e 29° tempo finale. Fuori nella mattina Francesco De Fabiani e Giandomenico Salvadori.

Il programma del Nordic Opening (o Ruka Triple, che dir si voglia), proseguirà con la 15 km di domani, sempre a tecnica classica, e con una seconda 15 km, ma a inseguimento e a tecnica libera, nella giornata di domenica.

Foto: LaPresse