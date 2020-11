LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Ruka in DIRETTA: De Fabiani cerca risposte, anche Federico Pellegrino in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne di Ruka in Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica classica.

Risuonano ancora gli echi di una giornata che ha portato il più grande scossone sprint da due anni a questa parte, con Erik Valnes in grado di battere Johannes Klaebo: il fuoriclasse norvegese, perdendo dal suo connazionale, ha chiuso un’imbattibilità nella specialità che durava da quasi due anni. Il loro duello, con l’aggiunta del russo Alexander Bolshunov e di numerosi altri protagonisti, proseguirà quando in Italia sarà l’ora di pranzo.

Al femminile, invece, ieri si è imposta la svedese Linn Svahn, che ha confermato quanto è in grado di dare nella specialità in cui, a lungo andare, con questo ruolino di marcia rischia di diventare quanto già è Klaebo al maschile, a non molti chilometri di distanza. E a proposito di Norvegia, è questo il terreno di Therese Johaug, che comincia qui la caccia a un’altra Coppa del Mondo. Lo scorso marzo aveva dovuto subire la beffa del secondo posto con rimonta di Frida Karlsson a Oslo Holmenkollen, nella 30 km.

Saranno sette gli italiani in gara, con Francesco De Fabiani chiamato a riscattare la prestazione negativa della sprint di ieri. Partirà con il numero 16; Giandomenico Salvadori avrà il 12, Maicol Rastelli il 47 e Federico Pellegrino il 52. In campo femminile, invece, numero 2 per Anna Comarella, 38 per Greta Laurent e 48 per Lucia Scardoni.

La gara femminile partirà alle ore 9:40, quella maschile alle ore 12:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse