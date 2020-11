LIVE Magnesi-Kinigamazi in DIRETTA: vittoria per KO, è campione del mondo! “Punto ancora più in alto”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

22.51 Michael Magnesi a caldo: “E’ un’esplosione di sensazioni, è un sogno da bambino. Avevamo preparato il match sapendo che dovevamo sfruttare il gancio destro. Dopo l’ultimo match con Teran abbiamo constatato che non sempre va bene partire a spron battuto sin dal primo round. Quindi abbiamo deciso di studiare le prime riprese e poi ingranare la marcia. Punto a diventare campione del mondo di più sigle. Questa è una cintura di passaggio per me, punto ancora più in alto“.

22.47 Magnesi diventa il 36° campione del mondo di boxe italiano!

22.46 A 26 anni Magnesi si è preso la cintura iridata IBO dei pesi superpiuma. L’Italia non vinceva un titolo iridato nella boxe dal 2016, quando a riuscire nell’impresa fu Giovanni De Carolis.

22.43 Un match dominato in lungo ed in largo da Michael Magnesi. L’italiano prima aveva atterrato Kinigamazi nel corso della terza ripresa, poi lo ha messo definitivamente KO alla quinta! Si tratta della 18ma vittoria in carriera in altrettanti incontri, la decima prima del limite per il laziale!

MICHAEL MAGNESI E’ CAMPIONE DEL MONDO IBO DEI PESI SUPERPIUMA!

FINISCE QUI! Kinigamazi non ce la fa a riprendere, è visibilmente intontito. L’arbitro interrompe l’incontro!

AL TAPPETOOOOOOO!!! ANCORAAAAAAAAA!!! GANCIO DESTROOOOOOOOOOOOOO TITANICOOOOOOOOOOOOOOO!!!

Una serie pazzesca di Magnesi.

Arriva a segno il sinistro di Kinigamazi.

Magnesi sta lavorando molto al corpo l’avversario, soprattutto con il sinistro.

Risponde bene Magnesi con un gancio sinistro, replicato poi da un gancio destro.

Attenzione, gancio destro preciso di Kinigamazi.

INIZIA LA QUINTA RIPRESA

Continua il monologo di Magnesi, che si aggiudica anche il quarto round!

UPPERCUT DESTRO DI MAGNESI AL CORPO!

MAGNESI TEMPESTA DI COLPI KINIGAMAZI! Almeno tre destri che hanno fatto malissimo all’africano naturalizzato svizzero.

Sinistro di Kinigamazi, che abbozza una reazione.

Subito un micidiale gancio sinistro di Magnesi!

QUARTO ROUND

Terza ripresa assolutamente dominata Magnesi, che ha anche messo al tappeto Kinigamazi con un destro possente! Sta dominando, ma deve rimanere concentrato!

Altro gancio destro perfetto di Magnesi!

AL TAPPETOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! KNOCK DOWN!!! Gancio destro letale di Magnesi, Kinigamazi finisce a terra e viene contato, poi si rialza!

BELLISSIMO GANCIO DESTRO DI MAGNESI! Kinigamazi però reagisce.

Subito un acceso corpo a corpo, Kinigamazi prova a reagire.

TERZO ROUND

Secondo round ancora nettamente a favore di Magnesi. L’italiano è decisamente più potente rispetto allo svizzero.

Kinigamazi si rifugia in clinch

Altro gancio destro tremendo, ma Kinigamazi incassa bene.

Combinazione jab sinistro-gancio destro di Magnesi, che poi infila un altro destro al corpo!

Guardia molto chiusa per l’azzurro, che poi va a segno con un uppercut sinistro!

GANCIO SINISTRO MICIDIALE DI MAGNESI!

SECONDO ROUND!

Primo round favorevole a Magnesi. Il laziale ha preso costantemente l’iniziativa, mettendo due volte alle corde l’avversario e tempestandolo con alcuni colpi davvero pesanti. L’italiano riesce a perforare la guardia di Kinigamazi con il jab sinistro, poi fa male con un destro tonante.

ANCORA ALLE CORDE KINIGAMAZI!

Diretto destro di Magnesi, pulito!

Serie al corpo di Magnesi!

Reagisce Kinigamazi con un gancio sinistro.

Magnesi prende subito l’iniziativa e mette alle corde l’africano!

PRIMO ROUND: INIZIATO IL MONDIALE IBO DEI PESI SUPERPIUMA!

22.22 Saranno 12 i round da disputare.

22.20 Ed ora è il momento dell’INNO DI MAMELI!

22.18 Inno svizzero per Kinigamazi.

22.16 Kinigamazi è mancino, un’insidia in più per il pugile di Cave.

22.15 1,70 metri x 58,6 kg: Patrick Kinigamazi.

22.15 1,63 metri x 58 kg: Michael Magnesi.

22.14 Magnesi fa il suo ingresso sul ring…travestito da lupo, con tanto di maschera! Il suo soprannome è Lonewolf…

22.13 Ed ecco Michael Magnesi!

22.12 Ci siamo, Kinigamazi sta facendo il suo ingresso sul ring!

22.09 Patrick Kinigamazi è un pugile ruandese con passaporto svizzero. Ha 37 anni ed ha disputato 34 incontri in carriera, vincendone 32 e perdendone 2. L’ultima sconfitta risale però al 2012!

22.07 Magnesi ha combattuto 17 incontri in carriera, tutti vinti. 9 i successi arrivati prima del limite.

22.06 Di seguito tutti i campioni del mondo italiani di boxe. Magnesi affiancherebbe delle vere e proprie icone…

1) Primo Carnera

2) Mario D’Agata

3) Duilio Loi

4) Sandro Mazzinghi

5) Tore Burruni

6) Nino Benvenuti

7) Sandro Lopopolo

8) Bruno Arcari

9) Carmelo Bossi

10) Franco Udella

11) Rocky Mattioli

12) Vito Antuofermo

13) Loris Stecca

14) Patrizio Oliva

15) Gianfranco Rosi

16) Sumbu Patrizio Kalambaya

17) Maurizio Stecca

18) Francesco Damiani

19) Valerio Nati

20) Kamel Bou Alì

21) Massimiliano Duran

22) Mauro Galvano

23) Giovanni Parisi

24) Silvio Branco

25) Vincenzo Nardiello

26) Alessandro Duran

27) Luigi Castiglione

28) Michele Piccirillo

29) Agostino Cardamone

30) Vincenzo Cantatore

31) Stefano Zoff

32) Antonio Perugino

33) Cristian Sanavia

34) Giacobbe Fragomeni

35) Giovanni De Carolis

22.05 26 anni compiuti da qualche giorno, Magnesi può diventare il 36° campione del mondo italiano della storia. L’ultimo fu Giovanni De Carolis nel 2016!

22.04 E’ terminata la sfida tra Qamili e Ferramosca. Successo per il pugile albanese. Tra poco si comincia: sarà Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi.

21.50 Siamo a metà dell’ultimo incontro prima del team event (tre riprese su sei). Michael Magnesi si sta preparando per l’appuntamento con la storia.

21.40 Incominciato il combattimento tra Qamili e Ferramosca, al termine del quale scoccherà l’ora del main event: Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi.

21.27 Damiano Falcinelli ha sconfitto il brasiliano Matos per ko tecnico alla terza ripresa, incontro sospeso dall’arbitro. Tra poco Qamili-Ferramosca, poi Magnesi-Kinigamazi per il Mondiale.

21.26 Dopo i due incontri appena citati andrà in scena il confronto tra Magnesi e Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. L’inizio è dunque previsto attorno alle ore 22.00.

21.25 Al momento siamo nella terza ripresa (di sei) della contesa tra Falcinelli e Matos per i superwelter. Successivamente Qamili vs Ferramosca per i quarti del trofeo Cinture FPI pesi gallo.

21.22 Si sta scaldando l’ambiente al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina), sono in corso di svolgimento i match di contorno.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) viene messa in palio la cintura iridata della quinta sigla per importanza (il panorama globale è dominato da WBA, WBO, WBC, IBF). Si preannuncia una contesa davvero vibrante e appassionante, rinviata di tre settimane rispetto alla data originaria perché Kinigamazi era a suo tempo risultato positivo al Covid-19. Ne vedremo davvero delle belle, anche perché si tratta di una ghiottissima occasione per entrambi i contendenti: non hanno mai avuto chance così importanti e questa sera possono salire sul tetto del Pianeta.

Michael Magnesi si presenta all’appuntamento particolarmente agguerrito e con il sogno di mettersi in vita questa cintura. Il pugile laziale è imbattuto in carriera, ha infilato 17 vittorie consecutive per assicurarsi questa opportunità e non vuole farsela sfuggire. Il 26enne ha tutte le carte in regola per avere la meglio può riportare in Italia un titolo iridato a quattro anni di distanza dall’impresa di Giovanni De Carolis, l’ultimo Campione del Mondo italiano. Il ribattezzato Lonewolf, già detentore della cintura intercontinentale IBO, dovrà vedersela contro un rivale particolarmente ostico e dalla grande esperienza.

Patrick Kinigamazi, rwandese di nascita ma con passaporto svizzero, ha 37 anni (11 in più del padrone di casa) e vanta un record di 32 vittorie e 2 sconfitte. Non perde dal 1° dicembre 2012, quando si arrese a Sebastien Cornu. In carriera ha vinto la cintura mondiale WBF nel 2017 e l’ha difesa in cinque occasioni, l’ultima il 12 dicembre 2019, data del suo ultimo incontro contro Bongani Mahlangu.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 22.00/23.00. Buon divertimento a tutti.

