Boxe, chi è Michael Magnesi? Palmares e record del pugile laziale che combatterà per il Mondiale

Una cosa è cambiata, per Michael Magnesi: se avesse combattuto contro Patrick Kinigamazi nella prima settimana di novembre, lo avrebbe fatto all’età di 25 anni. Nel frattempo, di mezzo c’è stato il suo compleanno: per questo, la sfida per il Mondiale IBO dei superpiuma l’affronterà con 26 primavere sulle spalle.

Nato a Palestrina, sulle strade che da Roma vanno verso l’alto (o, in determinati casi, verso Frosinone), Magnesi oggi vive a Cave, poco lontano. Ha iniziato a combattere da professionista il 10 ottobre 2015, in una delle riunioni del PalaTiziano di Roma prima che l’impianto venisse chiuso (a tal proposito, la speranza della città è che venga restituito a uno stato degno, invece dello squallore che è stato testimoniato anche da fotografie dure da vedere). Il suo primo avversario è stato Carmelo Palermo, sconfitto ai punti.

Ha cominciato subito a girare l’Italia, e ben presto si è trovato a combattere con pugili stranieri, soprattutto serbi (quattro in fila, da Nemanja Sabljov a Milan Delic), per chiudere questa sequenza con il moldavo Dionisie Tiganas e il francese Baska Tuvdenlhagva, quest’ultimo sconfitto proprio nella piazza Giordano Bruno di Cave.

La sua serie da imbattuto, che continua tuttora dopo 17 incontri (senza contare il 3-2 delle World Series nel 2017), è arrivata a un punto di svolta il 20 giugno 2018, quando a Grosseto è stato messo in palio il titolo italiano, vacante, dei superpiuma. Magnesi lo ha vinto per KOT contro Francesco Invernizio, riconfermandosi contro Giuseppe Carafa cinque mesi dopo.

Il 24 marzo 2019, contro Ruddy Encarnacion, ha vinto il titolo Mediterraneo IBF combattendo alla Nuvola dell’Eur di Roma, costringendo lo spagnolo a ritirarsi dopo quattro riprese. A quel punto non c’è più nulla che fermi Magnesi: non ci riesce Emanuel Lopez, il messicano sconfitto per KO tre mesi dopo per il titolo Internazionale WBC, non ci riesce il venezuelano Breilor Teran, affrontato il 29 febbraio scorso per il titolo Incercontinentale IBO e ultimo avversario prima che il Covid-19 impedisse a praticamente chiunque di combattere. Ora il ritorno sul ring è arrivato, e con un avversario che di spazio al caso ne lascia poco, vista anche l’esperienza. Di fronte a un pugile imbattuto e di ottima qualità come Magnesi, però, varie prospettive sono tutte da rivedere.

