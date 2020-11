VIDEO Michael Magnesi campione del mondo: il tonante gancio destro che ha mandato KO Kinigamazi

Michael Magnesi è salito sul tetto del Pianeta. Il pugile laziale ha conquistato il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, sconfiggendo il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi. Il ribattezzato Lonewolf (“Lupo solitario”) ha dominato l’incontro andato in scena al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina), ha giganteggiato contro il malcapitato rivale e lo ha mandato al tappeto per ben due volte, imponendosi per ko tecnico nel corso del quinto round. Un trionfo spettacolare per il 26enne, che si è così messo in vita la quinta cintura iridata per importanza: si tratta di un bel trampolino di lancio per il nostro portacolori, il quale potrà garantirsi altre chance importanti nel prossimo futuro.

Michael Magnesi ha trionfato grazie al suo micidiale gancio destro, il colpo che ha preparato in tutte queste settimane per stendere il suo avversario. Lo ha usato nei primi dodici minuti con grandissima insistenza, poi a circa trenta secondi dalla conclusione della quinta ripresa ne ha sfoderato uno violentissimo e ha definitivamente steso Patrick Kinigamazi, riuscendo a mettere le mani sul titolo. Di seguito il VIDEO del micidiale gancio destro che ha permesso a Michael Magnesi di laurearsi Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma.

VIDEO MICHAEL MAGNESI CAMPIONE DEL MONDO, IL GANCIO DESTRO DELLA VITTORIA:

Foto LM-LPS/Renato Olimpio