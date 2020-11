Boxe, Michael Magnesi: “Punto ancora più in alto, è una cintura di passaggio”

Michael Magnesi si è laureato campione del mondo IBO della categoria Super Piuma. A Fondi (LT) il pugile di Cave ha letteralmente surclassato il ruandese, naturalizzato svizzero, Patrick Kinigamazi, imponendosi per KO tecnico alla quinta ripresa. L’avversario, dopo essere finito al tappeto già nel corso della terza ripresa, è stato letteralmente tramortito da un gancio destro poderoso, che ha obbligato l’arbitro ad interrompere prematuramente la contesa.

Il nativo di Palestrina ha incassato la vittoria n.18 in carriera in altrettanti incontri da professionista, la decima prima del limite. E’ diventato inoltre il 36° italiano a laurearsi campione del mondo nella boxe: l’ultimo a riuscirci fu Giovanni De Carolis nel 2016 tra i Super Medi.

“E’ un’esplosione di sensazioni, è un sogno da bambino“, le prime parole a caldo del neo-iridato. “Avevamo preparato il match sapendo che dovevamo sfruttare il gancio destro. Dopo l’ultimo incontro con Teran abbiamo constatato che non sempre va bene partire a spron battuto sin dal primo round. Quindi abbiamo deciso di studiare le prime riprese e poi ingranare la marcia“.

Il 26enne non si ferma qui, fissando già il mirino su obiettivi ancora più ambiziosi: “Punto a diventare campione del mondo di più sigle. Questa è una cintura di passaggio per me, voglio arrivare ancora più in alto“.

La cronaca della vittoria di Michael Magnesi per KO!

VIDEO: il colpo del KO con cui Magnesi ha mandato al tappeto Kinigamazi

Tutti i 36 campioni del mondo dell’Italia

