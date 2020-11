Boxe, tutti i campioni del mondo dell’Italia. Michael Magnesi è il 36° iridato, succede a De Carolis

Un italiano torna a essere Campione del Mondo nella boxe. Michael Magnesi ha conquistato il titolo iridato IBO dei pesi superpiuma e così ha riportato il tricolore sul tetto del Pianeta a distanza di quattro anni dall’ultima volta: era dal 2016, ovvero da quando Giovanni De Carolis conquistò la cintura WBA dei supermedi, che un nostro portacolori non riusciva a ottenere il massimo riconoscimento globale. Il 26enne laziale è riuscito nell’impresa grazie alla spettacolare vittoria su Patrick Kinigamazi al PalSport di Fondi (in provincia di Latina): match dominato in lungo e in largo, poi micidiale gancio destro al corpo nel corso del quinto round e vittoria per ko tecnico.

Un sigillo perentorio per il ragazzo di Cave, il quale ha confermato la propria imbattibilità (18 successi in altrettanti incontri) e si è così guadagnato un importante trampolino di lancio per futuri incontri di caratura più elevata. Quella vinta stasera è la quinta cintura mondiale per importanza (il panorama internazionale è dominato da WBA, WBO, WBC, IBF), ma Michael Magnesi ha le carte in regola per meritarsi qualcosa in più. Oggi il 26enne è diventato il 36mo italiano capace di laurearsi Campione del Mondo nel pugilato, a quattro anni di distanza dal già citato Giovanni De Carolis, oggi presente a Fondi in qualità di commentatore tecnico e prossimo a giocarsi una chance europea.

Il primo italiano a vincere un Mondiale è stato il mitico Primo Carnera. “La montagna che cammina” divenne il Re dei pesi massimi il 29 giugno 1933, quando al Madison Square Garden di New York travolse lo statunitense Jack Sharkey. Riuscì poi a difendere la cintura in due occasioni, prima di perdere il 14 giugno 1934 contro l’americano Max Baer. Nella lista figurano altri nomi memorabili come quelli di Duillio Loi (pesi welter junior), Sandro Mazzinghi (medi junior), Nino Benvenuti (superwelter e medi). Più recentemente Patrizio Oliva (superleggeri), Gianfranco Rosi (superwelter), Francesco Damiani (massimi), Massimiliano e Alessandro Duran (rispettivamente massimi leggeri e welter), Giacobbe Fragomeni (massimi leggeri). Di seguito la lista completa dei pugili italiani Campioni del Mondo.

ITALIANI CAMPIONI DEL MONDO BOXE:

1) Primo Carnera

2) Mario D’Agata

3) Duilio Loi

4) Sandro Mazzinghi

5) Tore Burruni

6) Nino Benvenuti

7) Sandro Lopopolo

8) Bruno Arcari

9) Carmelo Bossi

10) Franco Udella

11) Rocky Mattioli

12) Vito Antuofermo

13) Loris Stecca

14) Patrizio Oliva

15) Gianfranco Rosi

16) Sumbu Patrizio Kalambaya

17) Maurizio Stecca

18) Francesco Damiani

19) Valerio Nati

20) Kamel Bou Alì

21) Massimiliano Duran

22) Mauro Galvano

23) Giovanni Parisi

24) Silvio Branco

25) Vincenzo Nardiello

26) Alessandro Duran

27) Luigi Castiglione

28) Michele Piccirillo

29) Agostino Cardamone

30) Vincenzo Cantatore

31) Stefano Zoff

32) Antonio Perugino

33) Cristian Sanavia

34) Giacobbe Fragomeni

35) Giovanni De Carolis

36) Michael Magnesi

