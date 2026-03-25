Michael Magnesi, la grande occasione: a giugno combatte per il Mondiale ad interim WBC

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma nell’annuncio ufficiale della WBC, che ha fissato per la giornata di sabato 20 giugno il match tra Michael Magnesi e Ryan Garner con in palio il titolo mondiale ad interim dei pesi superpiuma. L’incontro si disputerà in Gran Bretagna, con la sede esatta dell’evento ancora da definire.

Si affronteranno dunque il numero 1 ed il numero 3 del World Boxing Council, mentre il campione in carica O’Shaquie Foster sosterrà molto probabilmente una difesa volontaria del titolo a maggio contro il connazionale statunitense Raymond Ford. Tornando alla sfida che coinvolgerà il nostro portacolori, andiamo a scoprire meglio il suo avversario ed il recente ruolino di marcia dei due contendenti.

Magnesi ha un record da professionista di 26-2-0, con 13 vittorie per ko, ed è reduce da tre successi consecutivi dopo la sconfitta rimediata il 22 marzo 2024 contro Masanori Rikiishi a Colleferro. Il 31enne azzurro, detentore del titolo mondiale IBO dei superpiuma da novembre 2020 a settembre 2022, avrà a disposizione quindi una grande occasione per tornare ai vertici internazionali della categoria.

Il pugile italiano classe 1994 affronterà in trasferta il 28enne inglese Garner, sin qui imbattuto tra i professionisti con un bilancio di 19-0 e 10 ko. Il britannico sembra in grande crescita ed è pronto a misurarsi con un rivale di alto profilo come Magnesi per dimostrare di poter raggiungere presto l’elite assoluta della disciplina nel contesto della WBC.