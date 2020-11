LIVE Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO Superpiuma in DIRETTA: a Fondi in palio la cintura iridata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) viene messa in palio la cintura iridata della quinta sigla per importanza (il panorama globale è dominato da WBA, WBO, WBC, IBF). Si preannuncia una contesa davvero vibrante e appassionante, rinviata di tre settimane rispetto alla data originaria perché Kinigamazi era a suo tempo risultato positivo al Covid-19. Ne vedremo davvero delle belle, anche perché si tratta di una ghiottissima occasione per entrambi i contendenti: non hanno mai avuto chance così importanti e questa sera possono salire sul tetto del Pianeta.

Michael Magnesi si presenta all’appuntamento particolarmente agguerrito e con il sogno di mettersi in vita questa cintura. Il pugile laziale è imbattuto in carriera, ha infilato 17 vittorie consecutive per assicurarsi questa opportunità e non vuole farsela sfuggire. Il 26enne ha tutte le carte in regola per avere la meglio può riportare in Italia un titolo iridato a quattro anni di distanza dall’impresa di Giovanni De Carolis, l’ultimo Campione del Mondo italiano. Il ribattezzato Lonewolf, già detentore della cintura intercontinentale IBO, dovrà vedersela contro un rivale particolarmente ostico e dalla grande esperienza.

Patrick Kinigamazi, rwandese di nascita ma con passaporto svizzero, ha 37 anni (11 in più del padrone di casa) e vanta un record di 32 vittorie e 2 sconfitte. Non perde dal 1° dicembre 2012, quando si arrese a Sebastien Cornu. In carriera ha vinto la cintura mondiale WBF nel 2017 e l’ha difesa in cinque occasioni, l’ultima il 12 dicembre 2019, data del suo ultimo incontro contro Bongani Mahlangu.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 22.00/23.00. Buon divertimento a tutti.

