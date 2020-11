LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: Hamilton vince ancora, titolo costruttori alla Mercedes. 5° Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI IMOLA

LEWIS HAMILTON: “UNA GARA SPOSSANTE. MOMENTO MAGICO PER LA MERCEDES”

1 Lewis HAMILTON Mercedes

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+5.783 2

3 Daniel RICCIARDO Renault+14.320 1

4 Daniil KVYAT AlphaTauri+15.141 2

5 Charles LECLERC Ferrari+19.111 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+19.652 2

7 Carlos SAINZ McLaren+20.230 2

8 Lando NORRIS McLaren+21.131 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+22.224 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.398 1

11 Nicholas LATIFI Williams+27.135 1

12 Sebastian VETTEL Ferrari+28.453 2

13 Lance STROLL Racing Point+29.163 3

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+32.935 2

15 Alexander ALBON Red Bull Racing+57.284 2

16 George RUSSELL Williams– 1

17 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

63° giro/63: 1’15″484 per Hamilton che si prende vittoria e giro veloce. Ricciardo porta a casa un fantastico podio. Leclerc è 5° e Vettel 13° in casa Ferrari. Per Lewis è la vittoria n.93 in carriera e un altro pezzo di leggenda che si compie. Per la Mercedes è il settimo titolo iridato costruttori.

62° giro/63: Ultimo giro che vivremo con il fiatone!

61° giro/63: Da notare le due Alfa Romeo in zona punti, mentre Kvyat mette pressione a Ricciardo per prendersi il podio. Leclerc 5° e Vettel 13°.

60°giro/63: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.994 2

3 Daniel RICCIARDO Renault+10.078 1

4 Daniil KVYAT AlphaTauri+10.531 2

5 Charles LECLERC Ferrari+13.711 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+14.421 2

7 Carlos SAINZ McLaren+15.358 2

8 Lando NORRIS McLaren+16.311 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.393 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+19.143 1

11 Nicholas LATIFI Williams+20.558 1

12 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+21.305 2

13 Sebastian VETTEL Ferrari+22.018 2

14 Lance STROLL Racing Point+22.592 3

15 Alexander ALBON Red Bull Racing+52.101 2

16 George RUSSELL Williams– 1

17 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri–

59° giro/63: Leclerc sta soffrendo tantissimo con le dure in questo giro, messo sotto pressione ora da Perez. Hamilton, Bottas e Ricciardo in zona podio.

58°giro/63: Perez supera Albon alla chicane Villeneuve, Kvyat all’esterno di Leclerc alla Piratella!

57°giro/63: Sarà un restart molto difficile, visto che anche Bottas vorrà provarci su Hamilton.

56° giro/63: Le macchine doppiate ora si devono sdoppiare e sorpassano la Safety Car.

55° giro/63: In questa situazione Leclerc può puntare al podio, con Ricciardo davanti. Una ripartenza della Safety Car che sarà molto calda.

55° giro/63: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.080 2

3 Daniel RICCIARDO Renault+4.497 1

4 Charles LECLERC Ferrari+4.843 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.567 1

6 Lando NORRIS McLaren+6.464 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+10.131 2

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+11.059 2

9 Carlos SAINZ McLaren+16.244 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+128.858 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+130.532 1

12 Nicholas LATIFI Williams+132.070 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+134.546 2

14 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 2

15 Lance STROLL Racing Point1 L 3

16 George RUSSELL Williams– 1

17 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

54° giro/63: Attenzione! Ritiro anche per Russell, che va a sbattere la sua Williams contro le barriere esterne alle Acque Minerali. Scaldando le gomme l’inglese ha perso il controllo della vettura.

54° giro/63: Box anche per Hamilton, che prova a difendersi sulla strategia di Bottas. Rientra davanti il britannico.

53° giro/63: A causare il ritiro di Max è stato il cedimento del posteriore nella parte destra in frenata alla Villeneuve. Da chiarire se sia stata un’esplosione della gomma o un cedimento della sospensione.

52° giro/63: Bottas rientra ai box e monta la gomma Soft.

52° giro/63: ATTENZIONE!!! Fuori Max Verstappen per una foratura e quindi ritiro per l’olandese. Safety Cari!

51° giro/63: Di seguito la classifica:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+27.718 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.407 1

4 Sergio PEREZ Racing Point+54.438 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+62.605 1

6 Charles LECLERC Ferrari+64.018 1

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+65.385 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+66.529 1

9 Carlos SAINZ McLaren+67.538 1

10 Lando NORRIS McLaren+69.683 1

11 George RUSSELL Williams1 L 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

17 Lance STROLL Racing Point1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

50° giro/63: Hamilton fa un altro giro veloce in 1’17″273 e sta dominando questa gara. Verstappen e Bottas sono distanti. Leclerc risale in sesta posizione, visto il pit-stop di Raikkonen che rientra in 12ma posizione con le gomme morbide, davanti a Vettel.

49° giro/63: Hamilton in totale controllo con 13″409 di vantaggio su Verstappen.

48° giro/63: Raikkonen continua a rimanere in pista. Ha coperto tutti i giri con le medie. Pazzesco il finnico in quarta piazza. Leclerc è settimo a 1″162 dalla Renault.

46° giro/63: Hamilton in gestione, con 13″319 di vantaggio su Verstappen. Bottas è terzo e perde tereno. Leclerc 7° e Vettel 13° gira in 1’17″7. Un vero peccato per il teutonico.

45° giro/63: Hamilton in fuga, con Verstappen che fa il suo giro veloce, ma è a 12″833. Leclerc è settimo e Vettel 13° che ha sorpassato Giovinazzi.

43° giro/63: ERRORE DI BOTTAS! Il finlandese va fuori pista alla Rivazza e poi bravissimo Verstappen alla variante del Tamburello. Max si prende la seconda posizione.

42° giro/63: Raikkonen continua a rimanere in pista. Il finlandese è quarto con l’Alfa Romeo, ma dovrà rientrare.

41° giro/63: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+11.278 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.903 1

4 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+43.617 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+45.734 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+53.804 1

7 Charles LECLERC Ferrari+55.865 1

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+58.022 1

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+60.034 1

10 Carlos SAINZ McLaren+61.751 1

11 Lando NORRIS McLaren+64.664 1

12 George RUSSELL Williams+69.550 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+73.769 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari+75.086 1

15 Nicholas LATIFI Williams+76.249 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

17 Lance STROLL Racing Point1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

40° giro/63: Si ferma Vettel, ma pit-stop troppo lento. Il tedesco torna in pista in 14ma posizione. Davvero Seb non si meritava questo dal proprio team…Il teutonico con gomme dure. Problema sull’anteriore destra.

39° giro/63: Hamilton sembra ormai involarsi per la sua vittoria n.93, mentre Vettel spinge sul passo dell’1’18″8. L’obiettivo è quello di ritornare poi in pista (dopo la sosta) in decima posizione. Ora Seb è quarto, mentre Leclerc è ottavo.

38° giro/63: Bottas fa fatica a tenersi dietro Verstappen, visto che il finnico ha il fondo della macchina danneggiato. Hamilton nel frattempo porta il proprio margine su 8″645. W11 di Valtteri con problemi, visto che un detrito ha causato danni sulla monoposto.

36° giro/63: E’ un grande andare per Vettel che sta spingendo per poi rientrare in pista dopo la sosta in decima posizione. Attualmente il teutonico è quarto.

35° giro/63: Hamilton ormai sembra aver messo in ghiaccio questa gara, con Bottas a 6″105, marcato stretto da Verstappen. Vettel sempre quarto, ma deve fermarsi. Leclerc è ottavo ora vista la sosta di Latifi.

34° giro/63: Hamilton vola in questa fase con 5″575 di vantaggio su Bottas, mentre Verstappen sta cercando di mettere sotto pressione Bottas a meno di 1″. Bene Vettel 4° con un grande ritmo, mentre Leclerc 9°.

33° giro/63: Hamilton dunque potrebbe portare a 93 il computo delle vittorie. Bottas 2° e Verstappen 3°. Vettel è 4°, ma non si è ancora fermato. Leclerc è nono.

31° giro/ Tolta la VSC, di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.713 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.356 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+25.518 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+29.817 1

6 Nicholas LATIFI Williams+35.947 1

7 Sergio PEREZ Racing Point+39.583 1

8 Daniel RICCIARDO Renault+44.128 1

9 Charles LECLERC Ferrari+46.788 1

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+48.356 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+52.389 1

12 Carlos SAINZ McLaren+52.974 1

13 Lando NORRIS McLaren+54.785 1

14 George RUSSELL Williams+57.226 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+62.610 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+64.629 1

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

18 Lance STROLL Racing Point1 L 2

19 Esteban OCON Renault– 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

30° giro/63: Virtual Safety Car ed Hamilton rientra ai box con un margine di vantaggio. Bravo e fortunato Lewis che così rientra in pit-lane e torna in pista davanti a tutti!

29° giro/63: 1’17″502 per Hamilton che vola letteralmente e con questo margine potrebbe essere davanti a Bottas e Verstappen dopo la sosta. Mentre Ocon fermo nel secondo settore, ma non c’è intervento della Direzione Gara.

28° giro/63: Grande strategia di Perez che con la strategia scavalca Ricciardo e Leclerc, che sono ottavo e nono.

27° giro/63: Grande sorpasso di Leclerc alla Tosa, con una manovra all’esterno su Magnussen e ora è nono.

26° giro/63: Hamilton deve mantenere un ritmo maggiore, ma rischia di perdere tempo per quello che sta accadendo coi doppiati. Vettel 5° ancora non si è fermato, Leclerc è decimo.

25° giro/63: Hamilton si ritrova un gruppo di doppiati e potrebbe essere rallentato da un gruppo di doppiati.

24° giro/63: Hamilton vola e con un giro da record ottiene dei crono notevolissimi: 1’17″975.

23° giro/63: Altro giro veloce di Hamilton (1’18″367). Bottas non riesce ad avere ritmo, con Bottas a 24″767, mentre Verstappen a 9 decimi dal finnico. Leclerc è 10° a 1″709 da Ricciardo. Vettel è quinto, che sta facendo un’ottima gara e non è ancora rientrato.

22° giro/63: Un altro 1’18″4 per Hamilton che vola! Attenzione che potrebbe davvero far valere una strategia, rimanendo in pista più a lngo. Bottas è a 24″419, mentre Verstappen si avvicina al finlandese. Vettel è 5° e Leclerc è 10°.

21° giro/63: Hamilton spinge con un margine di 24″016 su Bottas. Il finlandese ha 1″139 di margine su Verstappen. Bene Vettel ora è quinto, ma ancora non si è fermato.

20° giro/63: Bottas va ai box, mentre Hamilton spinge come un dannato Hamilton (1’19″401). Bottas rientra in pista con gomme dure, davanti a Verstappen.

19° giro/63: Verstappen rischia, mettendo le gomme dure e rientrando terzo. Situazione tutta da interpretare, mentre Hamilton sta spingendo come un dannato per prendersi la posizione di Max.

18° giro/63: Bottas fa il giro veloce in 1’18″799 portando a quasi 3″ il proprio margine su Verstappen. Rientra ai box anche Sainz ed ora è 13° alle spalle di Albon.

17° giro/63: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.336 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.853 – –

4 Carlos SAINZ McLaren+29.007 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+30.553 1

6 Sebastian VETTEL Ferrari+36.252 1

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+38.579 1

8 Nicholas LATIFI Williams+41.271 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+49.322 1

10 Daniel RICCIARDO Renault+51.851 1

11 Charles LECLERC Ferrari+53.144 1

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+54.585 1

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+55.421 1

14 Lando NORRIS McLaren+58.160 1

15 George RUSSELL Williams+59.862 1

16 Esteban OCON Renault+61.190 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+62.685 1

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+64.448 1

19 Lance STROLL Racing Point+65.613 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

16° giro/63: Ricciardo rientra in decima posizione, davanti a Leclerc che rischia di tamponarlo nel tentativo di superarlo nel primo settore.

16° giro/63: Leclerc rientrato in 13ma posizione, mentre Vettel è nono. Via al valzer coi pit-stop con Ricciardo e Albon ai box.

15° giro/63: Entra Leclec per fare un pit-stop e tentare l’undercut. Il monegasco mette le gomme bianche! Mescole dure per lui.

14° giro/63: Non molla Verstappen che guadagna un decimo e porta a 1″981 il suo ritardo, mentre Leclerc si avvicina a Ricciardo, ora distante appena 1″572. Problema idraulico nel frattempo per l’AlphaTauri di Gasly.

13° giro/63: Ancora giro veloce per Bottas in 1’19″069 con Verstappen che ora è a 2″039. Ricciardo più lento di mezzo secondo di Leclerc, con la Renault in difficoltà. Vettel è 12° ora per via dei pit-stop di Giovinazzi e di Russel.

12° giro/63: Leclerc più veloce di Daniel Ricciardo a 2″8 dalla Renault. Pit-stop per Giovinazzi, per andare su gomme medie.

11°giro/63: Bottas mantiene un margine di 1″697 su Verstappen, Hamilton è a 3″063. Leclerc ora è 5° e Vettel 14°.

10°giro/63: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.691 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.926 – –

4 Daniel RICCIARDO Renault+12.461 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+15.774 1

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+17.051 1

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+18.000 1

8 Carlos SAINZ McLaren+19.359 1

9 Lando NORRIS McLaren+21.056 1

10 Sergio PEREZ Racing Point+21.845 1

11 Esteban OCON Renault+23.206 1

12 George RUSSELL Williams+25.271 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.643 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari+26.903 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+27.729 1

16 Nicholas LATIFI Williams+30.046 1

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+29.712 1

18 Pierre GASLY AlphaTauri+41.137 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+57.789 1

20 Lance STROLL Racing Point+12.168 1

9°giro/63: ATTENZIONE PROBLEMA TECNICO PER L’ALPHA TAURI! Gasly deve rientrare ai box e fermarsi. Che peccato! Leclerc sale in quinta posizione.

8°giro/63: Posizione cristallizzate, con Leclerc 6° che riesce a gestire la situazione, con Albon più lontano.

7° giro/63: Verstappen vede salire il proprio ritardo a 1″698 da Bottas. Hamilton a quasi 3″. Attenzione che Verstappen non era allineato nella piazzola di partenza e potrebbe subire una sanzione. Leclerc è sesto a 2″4 da Gasly. Vettel sempre 15° alle spalle di Giovinazzi.

6° giro/63: Questa la classifica al momento:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.558 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.841 – –

4 Daniel RICCIARDO Renault+9.250 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+10.403 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+12.418 – –

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+13.150 – –

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+14.219 – –

9 Carlos SAINZ McLaren+15.798 – –

10 Lando NORRIS McLaren+17.185 – –

11 Sergio PEREZ Racing Point+17.525 – –

12 Esteban OCON Renault+18.743 – –

13 George RUSSELL Williams+20.588 – –

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+21.434 – –

15 Sebastian VETTEL Ferrari+22.155 – –

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+22.973 – –

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+23.834 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+24.731 – –

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+37.805 1

20 Lance STROLL Racing Point+54.664 1

5°giro/63: Bottas prova a spingere e nuovo giro veloce in 1’19″518, con Verstappen a 1″347, mentre Leclec è sempre sesto. Sainz si prende la posizione di Norris e ora è nono. Investigazione per il contatto tra Magnussen e Vettel.

4° giro/63: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.371 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.410 – –

4 Daniel RICCIARDO Renault+7.719 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+8.846 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+10.926 – –

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+11.767 – –

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+12.904 – –

9 Lando NORRIS McLaren+14.405 – –

10 Carlos SAINZ McLaren+14.934 – –

11 Sergio PEREZ Racing Point+15.952 – –

12 Esteban OCON Renault+17.121 – –

13 George RUSSELL Williams+18.659 – –

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+19.642 – –

15 Sebastian VETTEL Ferrari+20.156 – –

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+20.896 – –

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+21.394 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+22.189 – –

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.462 1

20 Lance STROLL Racing Point+53.071 1

3° giro/63: Bottas porta a 1″160 il margine su Verstappen, mentre solo mezzo secondo separa Hamilton da Max. Leclerc non riesce a tenere il passo dell’AlphaTauri di Gasly. Giovinazzi 14° davanti a Vettel.

2°giro/63: Bottas prova a involarsi, con Bottas a meno di un secondo ed Hamilton a 1″651 da Bottas. Leclerc 6° messo sotto pressione da Albon, Vettel 15° che si è toccato con Magnussen al via.

1°giro/63: Bottas tiene la prima posizione, Verstappen supera Hamilton. Ricciardo quarto, Gasly quinto e Leclerc è sesto, mentre Vettel è 15°. Magnussen si gira nella prima tornata. Giovinazzi 14°.

13.10: VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!

13.08: La tensione sale, tra poco si parte!

13.06: Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto in coabitazione dalla Williams e dalla Ferrari. Il team di Grove si è imposto dal 1995 al 1997 (nei primi due casi con Damon Hill, nel terzo con Heinz-Harald Frentzen), mentre la Scuderia di Maranello ha realizzato il suo filotto tra il 2002 e il 2004, sempre con Michael Schumacher.

13.03: Sul fronte dei podi, non sorprende che la graduatoria sia dominata da Michael Schumacher, il quale nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 12 volte! Il tedesco ha chiuso primo nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006; secondo nel 1993, 1996, 1997, 1998 e 2005, senza mai piazzarsi terzo! L’unico pilota in attività a vantare un podio a Imola è Kimi Räikkönen, attestatosi alla piazza d’onore nel 2003.

13.00: E’ il momento dell’Inno di Mameli all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

12.59: Sul fronte delle squadre, le scuderie più vincenti in assoluto sono la Ferrari e la Williams che hanno raccolto 8 affermazioni a testa. La Rossa ha primeggiato sei volte con Michael Schumacher (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006), più una con Didier Pironi (1982) e Patrick Tambay (1983). Invece il team di Grove ha trionfato in due occasioni con Nigel Mansell (1987, 1992) e Damon Hill (1995, 1996), a cui si sommano i successi di Riccardo Patrese (1990), Alain Prost (1993), Heinz-Harald Frentzen (1997) e Ralf Schumacher (2001).

12.56: Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 7 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006. Per dare un’idea della superiorità del teutonico, si pensi che nessun altro uomo ha superato la quota delle 3 affermazioni. Dunque, Schumi ha vinto in più del doppio delle occasioni rispetto agli inseguitori più vicini! Schumacher detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo stato l’unico in grado di primeggiare per 3 anni di fila (2002, 2003, 2004).

12.53: Per quanto riguarda Vettel, invece, il massimo traguardo potrebbe essere quello di racimolare qualche punto. Insomma, si annuncia l’ennesima gara sofferta per il Cavallino Rampante, soprattutto se dovessero ripresentarsi i problemi di graining sulle gomme soft già palesatisi al Nürburgring durante la fase iniziale del GP.

12.50: Temperature più basse oggi a Imola e quindi i piloti con le soft avranno un vantaggio nei primi giri rispetto a quelli con le medie. Da questo punto di vista rischia grosso Max Verstappen.

12.47: Non sarà però semplice avere ragione dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly, estremamente competitivo, e della Renault di Daniel Ricciardo. Inoltre non va dimenticato come Alexander Albon sia obbligato a ottenere un risultato di grido se vuole guadagnarsi la riconferma in Red Bull anche per il 2021.

12.44: A proposito di Ferrari, la gara non si annuncia particolarmente entusiasmante. Le Rosse in qualifica hanno sofferto, palesando un regresso rispetto a Portimao. Charles Leclerc scatterà dalla settima posizione, mentre Sebastian Vettel addirittura dalla quattordicesima casella. Alla luce di quanto visto ieri, per il monegasco la quarta piazza sarebbe un risultato da leccarsi i baffi.

12.41: Quasi fosse uno scherzo del destino, Mercedes si appresta a calare il “settebello” proprio nell’autodromo intitolato a chi ha fondato la Ferrari, scuderia che deteneva il precedente record di sei titoli di fila, ottenuti tra il 1999 e il 2004.

12.38: Ciò significa che nella giornata odierna la Mercedes si può permettere di perdere 33 punti dalla Red Bull e di vincere comunque il titolo! In altre parole, per arpionare il 7° Mondiale costruttori consecutivo, alla squadra diretta da Toto Wolff sarà sufficiente piazzare nelle prime quattro posizioni anche una sola delle proprie monoposto.

12.35: Peraltro è molto probabile che quest’oggi la Mercedes chiuda matematicamente i giochi nella corsa al Mondiale costruttori. La Casa di Stoccarda vanta 209 punti di vantaggio sulla Red Bull e, calcolatrice alla mano, conquisterebbe l’Iride già al termine del GP di Emilia Romagna conservando almeno 176 lunghezze di vantaggio sul team di matrice austriaca.

12.32: Ieri Valtteri Bottas si è reso protagonista di una qualifica eccellente, strappando la pole position al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese si è guadagnato così una grande occasione per il Gran Premio, in quanto Imola è notoriamente una pista stretta, dove i sorpassi sono difficili. Insomma, il trentunenne nordico ha una bella opportunità per portarsi a casa la vittoria e in tal senso potrebbe essere fondamentale il primo giro. Chi prende la testa, diventa automaticamente il favorito per l’affermazione.

12.29: Tra i piloti attualmente in attività, solamente Kimi Räikkönen può vantarsi di aver già corso da queste parti. Il quarantunenne finlandese chiuse secondo nel 2003 e realizzò la pole position nel 2005. Tanta acqua è passata sotto i ponti e il veterano nordico oggi non lotterà certo per il successo, questione che sembra riservata ai due piloti della Mercedes.

12.26: Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Un traguardo incredibile per l’asso nativo di Stevenage che si sta confermando un vero campione di cui tanti dovremo parlare nel presente e nel futuro. Lo stesso dicasi per la Stella a tre punte che, come il suo alfiere, si avvia a vincere il settimo titolo mondiale dal 2014, era dei motori ibridi in cui il marchio di Stoccarda è indelebile.

12.23: Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette!

12.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP dell'Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19.

Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette! Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Un traguardo incredibile per l'asso nativo di Stevenage che si sta confermando un vero campione di cui tanti dovremo parlare nel presente e nel futuro. Lo stesso dicasi per la Stella a tre punte che, come il suo alfiere, si avvia a vincere il settimo titolo mondiale dal 2014, era dei motori ibridi in cui il marchio di Stoccarda è indelebile.

Da questo punto di vista la Ferrari vuol confermare la crescita evidenziatasi a Portimao (Portogallo). Il quarto posto di Charles Leclerc, replicando quanto emerso nelle qualifiche, è una boccata d'ossigeno in un'annata molto difficile per la scuderia di Maranello. In uno dei fine settimana più significativi per la Rossa, il desiderio è quello di fare il meglio possibile per regalarsi qualcosa di speciale su di una pista in cui il brand della Ferrari è un tratto caratterizzante a tutti gli effetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1.: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 13.10. Buon divertimento!

