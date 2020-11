F1, GP Turchia 2020: programma, orari e tv. Appuntamento a Istanbul tra due settimane!

Si è appena concluso il Gran Premio di Emilia Romagna, tredicesima gara del Mondiale di Formula Uno 2020 e ultima stagionale in Europa. Infatti i quattro round conclusivi si disputeranno in Asia e, fra due settimane, il Circus farà il suo ritorno in Turchia dopo 9 anni di assenza. L’appuntamento non era previsto nel calendario originale, ma è stato inserito in seguito alla necessità di riformulare il programma a causa della pandemia di Covid-19. A differenza di quanto avvenuto nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si tornerà ad avere un weekend “normale” con tre sessioni di prove libere.

Attenzione agli orari, perchè il fuso orario turco e alcune scelte organizzative porteranno ad avere un programma inconsueto, in particolare nella giornata di domenica, quando la gara – anziché andare in scena nel pomeriggio – si disputerà nella tarda mattinata italiana. Dunque, come seguire il Gran Premio di Turchia 2020?

IN TV – Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP TURCHIA 2020 – F1 (ORARI ITALIANI)



Venerdì 13 novembre

Ore 9.00-10.30 Prove libere 1

Ore 13.00-14.30 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

Ore 10.00-11.00 Prove libere 3

Ore 13.00-14.00 Qualifiche

Domenica 15 novembre

Ore 11.10 GRAN PREMIO

