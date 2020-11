F1, Valtteri Bottas: “Ho visto i detriti alla Tosa, ma non sono riuscito a evitarli e ho perso carico”

A Imola Valtteri Bottas ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio di Emilia Romagna di Formula Uno. Per il pilota della Mercedes si tratta di un risultato deludente poiché, dopo essere scattato dalla pole position e aver guidato la gara per venti giri, non ha avuto modo di difendersi dal compagno di squadra Lewis Hamilton, che invece ha prolungato il primo stint, effettuando poi il sorpasso in corsia box. La piazza d’onore è comunque arrivata grazie al ritiro di Max Verstappen, altrimenti il finnico avrebbe chiuso terzo. Ecco quanto dichiarato a caldo dal nordico appena lasciata la sua monoposto, nell’intervista effettuata direttamente in pista alla conclusione della gara.

“Oggi sono stato abbastanza sfortunato. La partenza è stata ottima, anzi è stata una delle poche cose che oggi è andata per il verso giusto. Però al secondo giro c’erano dei detriti alla Tosa. Li ho visti, ma non sono riuscito a evitarli. O meglio, ho cercato di non passarci sopra con le gomme, ma sono finiti proprio al centro della macchina e credo che sia successo qualcosa al fondo della vettura. Infatti ho perso carico. Gli errori alla Rivazza? Stavo spingendo fortissimo per difendermi da Verstappen, ma è stato impossibile evitare il sorpasso, ero davvero al mio limite e ho sbagliato un paio di volte”.

Foto: La Presse