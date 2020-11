LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, la Ferrari vuole risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.41 La W11 sembra davvero non avere rivali sul lay-out di Sakhir. Si annuncia l’ennesima doppietta delle Frecce nere?

15.38 Davanti a tutti, come sempre, Lewis Hamilton che ha confermato il suo stato di grazia. Il campione del mondo ha distanziato di 4 decimi Valtteri Bottas e di quasi un secondo tutti gli altri

15.36 Nel corso della FP1 ha girato Robert Kubica sulla Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che, nella FP2, tornerà saldamente al suo posto



15.33 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA NEL PRIMO POMERIGGIO DI SAKHIR

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’29″033 40

2 77 V. Bottas Mercedes +00″449 1’29″482 41

3 11 S. Perez Racing Point +00″967 1’30″000 31

4 55 C. Sainz McLaren +00″985 1’30″018 31

5 10 P. Gasly AlphaTauri +01″016 1’30″049 34

6 33 M. Verstappen Red Bull +01″261 1’30″294 18

7 23 A. Albon Red Bull +01″269 1’30″302 34

8 31 E. Ocon Renault +01″351 1’30″384 28

9 18 L. Stroll Racing Point +01″393 1’30″426 30

10 3 D. Ricciardo Renault +01″475 1’30″508 30

11 16 C. Leclerc Ferrari +01″556 1’30″589 29

12 5 S. Vettel Ferrari +01″595 1’30″628 24

13 88 R. Kubica Alfa Romeo +01″699 1’30″732 24

14 8 R. Grosjean Haas +01″799 1’30″832 28

15 20 K. Magnussen Haas +01″821 1’30″854 29

16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″863 1’30″896 27

17 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″987 1’31″020 37

18 4 L. Norris McLaren +02″359 1’31″392 25

19 6 N. Latifi Williams +03″439 1’32″472 28

20 40 R. Nissany Williams +03″768 1’32″801 27

15.30 Venti minuti al via della FP2

15.27 Prima di iniziare l’avvicinamento alla FP2, proponiamo la CLASSIFICA DEL MONDIALE DI F1

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

5 Charles Leclerc MON FERRARI 97

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75

8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

15.24 Solitamente questa gara si disputa ad aprile. Lo spostamento di 7 mesi nel calendario permetterà di vivere condizioni meteo meno “torride”. Anzi, il rischio pioggia potrebbe essere dietro l’angolo domani

15.22 Tutti in pista per 90 minuti davvero indicativi. A differenza della FP1, infatti, i piloti potranno girare nelle condizioni che troveranno domani in qualifica e domenica in gara

15.20 Buongiorno e bentornati a Sakhir, tra 40 minuti prenderà il via la FP2 del GP del Bahrain

13.35: Appuntamento alle ore 16.00 italiane, quindi, per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.32: Le Mercedes davanti a tutti con Hamilton in 1’29″003 a precedere di 0″449 Bottas. Le Frecce Nere hanno fatto vedere la loro superiorità in una sessione che tanti hanno sfruttato per testare le gomme 2021. La Ferrari indietro con Leclerc 11° e Vettel 12°. La macchina ha un po’ confermato le attese in merito alle difficoltà della SF1000 su questo circuito.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:29.033 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.449 4

3 Sergio PEREZ Racing Point+0.967 5

4 Carlos SAINZ McLaren+0.985 7

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.016 8

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.261 5

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.269 7

8 Esteban OCON Renault+1.351 5

9 Lance STROLL Racing Point+1.393 5

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.475 5

11 Charles LECLERC Ferrari+1.556 7

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.595 6

13 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+1.699 4

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.799 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.821 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.863 6

17 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.987 7

18 Lando NORRIS McLaren+2.359 7

19 Nicholas LATIFI Williams+3.439 5

20 Roy NISSANY Williams+3.768 7

13.30: BANDIERI A SCACCHI!!!

13.28: Prove di partenza in pit-lane per Leclerc nel frattempo.

13.27: Pista affollata per gli ultimi minuti della sessione, con i soli Vettel e Verstappen fermi ai box.

13.24: Mercedes che detta il passo in questa FP1. Una sessione nella quale tante squadre hanno girato con gomme 2021 per testare le differenze. Un aspetto importante è che le Frecce Nere hanno fatto la simulazione del time-attack con queste mescole e ora con gomme test anche sui long run.

13.22: Ricciardo scavalca Leclerc ed è decimo a 1″475 con le gomme medie.

13.20: Leclerc si porta in decima posizione a 1″556 a precedere di pochi millesimi Vettel (+1″595).

13.19: Leclerc molto arretrato, dal momento che Charles è stato un po’ danneggiato nel suo giro buono da Gasly.

13.18: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

13.16: Hamilton ancora al lavoro sulle mescole sperimentali Pirelli, come Bottas, Sainz, Verstappen, Ocon, Norris, Leclerc, Vettel e Nissany.

13.14: Le due Mercedes comandano le fila dunque di questo turno, con le Ferrari in difficoltà con le gomme fino a questo momento. Leclerc e Vettel solo 17° e 18°.

13.11: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

13.08: Giovinazzi impegnato in test a velocità costante con la sua Alfa Romeo.

13.06: Di seguito l’ordine dei tempi:

13.04: Leclerc e Vettel 16° e 18° in questo momento, con 2″435 e 2″557 dalla vetta. La Rossa non si sta vedendo davanti e faticano entrambi a essere veloci.

13.02: Leclerc, nel frattempo, si lamenta del feeling con le gomme. Il monegasco non è soddisfatto via radio delle mescole sperimentali Pirelli, affermando che la Ferrari fa fatica a preservarle anche nel solo warm-up lap.

13.00: Nel frattempo è attesa la pioggia…

12.58: Hamilton al comando con il crono di 1’29”033, sale al secondo posto Bottas a 4 decimi da Lewis.

12.56: 1’31″468 per Leclerc con gomme soft, 2″435 di ritardo dalla vetta. Errore nel frattempo per Verstappen che si gira in uscita dall’ultima curva e rientra ai box.

12.54: Cambia il quadro della classifica, con le Mercedes (gomme medie): Hamilton davanti in 1’29″033 a precedere di 0″449 su Bottas e di 1″016 su Gasly. Sebastian Vettel 15° e Charles Leclerc 16°.

12.52: Lontane in classifica le due Ferrari: quindicesimo Vettel, sedicesimo Leclerc.

12.50: Pierre Gasly, dunque, si è portato in vetta con il crono di 1’30″049 a precedere di 84 millesimi di vantaggio su Hamilton e di 0″152 su Perez.

12.45: C’è del vento a favore in pista ed è un fattore da considerare.

12.43: Quattro le vetture in pista: Hamilton, Bottas, Norris e Sainz.

12.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.39: Si migliora Perez, che si porta a 68 millesimi da Hamilton.

12.38: Charles rientra ai box per cambiare le gomme.

12.36: Nel frattempo si gira nel 1° settore Charles Leclerc con la Ferrari.

12.34: Hamilton e Bottas si portano davanti: 1’30″133 per il britannico a precedere di 0″144. Perez è terzo a 0″223, seguono Albon e Verstappen. Vettel 14° e Leclerc 15° a 1″701 e a 1″882.

12.32: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.29: Leclerc e Vettel si portano in undicesima e dodicesima posizione a 1″589 e a 1″758.

12.27: Batte un colpo la Red Bull con Albon che si porta in vetta con il crono di 1’30″426 a precedere di 77 millesimi Hamilton e di 126 Verstappen. Leclerc e Vettel 18° e 19° con tempi alti per via di prove aerodinamiche.

12.25: Torna attività in pista: Kvyat, Albon, Sainz, Ricciardo, Kubica, Ocon, Giovinazzi, Grosjean.

12.23: Di seguito la classifica aggiornata:

12.21: Buona parte dei piloti rientrano, in pista solo Giovinazzi, Perez, Kubica e Stroll

12.19: Mercedes che stanno girando con le hard in questo momento, manifestando comunque velocità.

12.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.14: Lewis Hamilton abbassa il proprio riferimento in 1’30″503 a precedere di 517 millesimi Daniil Kvyat e di 839 Bottas. Antonio Giovinazzi ottavo a 2″382. Ferrari che con Leclerc e Vettel è in 14ma e 15ma posizione sta facendo test aerodinamici.

12.12. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati:

12.10: Hamilton, nel frattempo, va a dettare il passo di 1’31″014 a precedere di 0″328 Bottas e di 0″613 Sainz. Leclerc 10° e Vettel 11°.

12.07: Ricordiamo che abbiamo due sostituzioni di piloti titolari in queste PL1: Roy Nissany in Williams al posto di George Russell e Robert Kubica in Alfa Romeo per Kimi Raikkonen.

12.05: Bottas il più veloce in queste prima fasi in 1’31″736 a precedere di 201 millesimi Sainz e di 1″138 Albon. Leclerc 9° a 11″081 e Vettel 12″117. Prove aerodinamiche per le Rosse.

12.04: Curioso che sia caduta un po’ di pioggia, ci sono 27°C sull’asfalto. Ricordiamo che per questo turno c’è Robert Kubica sull’Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen.

12.02: Subito Verstappen, Stroll, Ocon, Raikkonen, Vettel, Gasly, Leclerc, Magnussen, Norris, Bottas, Albon e Sainz sul tracciato.

12.01: Tutti in pista per l’installation-lap.

12.00: VIA ALLA FP1!

11.58: A livello di mescole, Pirelli porta in Bahrain quelle di durezza intermedia in gamma: C2 Hard a spalla bianca, C3 Medium a spalla gialla e C4 Soft a spalla rossa. I primi 30 minuti delle PL2 saranno sfruttati dai team per testare le mescole 2021, come già avvenuto in Portogallo.

11.55: Meteo non eccezionale e temperature più basse di quelle a cui si è abituati in Bahrain.

11.53: Quest’anno si arriva in Bahrain a giochi fatti e questo dato non avrà l’attenzione che meritava negli scorsi anni.

11.50: Le eccezioni, purtroppo, sono tutte targate Ferrari: Massa nel 2007 e 2008, Alonso nel 2010 e Vettel nel 2017 e 2018. Era quindi lecito pensare che se un pilota vinceva e…non guidava una Ferrari, sarebbe diventato campione.

11.47: Il GP del Bahrain generalmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto in Bahrain si è poi rivelato campione a fine anno.

11.44: 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, che ugualmente ha conquistato 8 podi senza vincere ad Interlagos.

11.41: 8 podi per Hamilton in Bahrain, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per podi su questo tracciato, con una fondamentale differenza: Hamilton in quegli 8 podi conta tre vittorie, mentre Raikkonen qui non ha mai vinto.

11.38: Hamilton è reduce da 4 vittorie consecutive e fiuta il record del tracciato: per contro Vettel è a digiuno esattamente da 20 gare (Singapore 2019, l’ultima vittoria Ferrari a tutt’oggi): in questo intervallo Hamilton ha vinto 13 volte. Scontato quindi il pronostico a senso unico a favore dell’inglese.

11.35: E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante capire anche il comportamento delle gomme, però rimanendo alle peculiarità del lay-out la Rossa dovrebbe soffrire.

11.32: Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charles Leclerc e Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù.

11.29: Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore.

11.26: Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l’obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i propri numeri per confermarsi il pilota più vincente di tutti i tempi.

11.23: Nel deserto si prospetta una gara avvincente, in cui l’interesse sarà sulla singola prova piuttosto che sul campionato. Come è ben noto, i due titoli piloti e costruttori sono stati assegnati, con Lewis Hamilton e la Mercedes che hanno festeggiato il loro settimo iride all’insegna dei record.

11.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir i piloti e le scuderie lavoreranno alacremente per arrivare alle qualifiche e alla gara domenicale nelle migliori condizioni possibili.

Foto: LaPresse