F1, Laurent Mekies: “La nostra priorità è avere dei dati sulle gomme 2021. Terzo posto nel Mondiale costruttori? Ci proviamo”

E’ stata una prima sessione di prove in Bahrain molto particolare per il Circus della F1. Sul tracciato di Sakhir le monoposto hanno girato con le gomme Pirelli del 2021 (con costruzione diversa rispetto a quelle del 2020) per accumulare dati e capire il miglior modo per sfruttarle. In questo contesto le Mercedes hanno ottenuto i migliori riscontri con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton che ha fermato i cronometri sul tempo di 1’29″033 a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29″482) e la Racing Point del messicano Sergio Perez (1’30″000).

In casa Ferrari, lavori in corso dal momento che i due alfieri della Rossa Charles Leclerc e Sebastian Vettel non sono andati oltre l’11° e il 12° posto, rimanendo assai distanziati dalla vetta. Si prospetta un weekend complicato per la scuderia di Maranello per le caratteristiche della pista, ma vedremo se nelle restanti sessioni ci sarà un colpo di coda. A parlare del programma di lavoro della FP1 è stato il Direttore Sportivo della Ferrari Laurent Mekies ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo dedicato buona parte della sessione al lavoro sulle gomme del 2021. Non è stato facile per i piloti, visto che si è agito diversamente dal solito. Tuttavia, la nostra priorità era quella di avere dei dati“, le parole di Mekies.

In Ferrari ci sono ancora delle ambizioni, cioè la conquista del terzo posto nel Mondiale costruttori: “Il primo obiettivo è di realizzare prestazioni solide, sappiamo che se riusciamo a fare questo possiamo pensare a tale obiettivo. E’ molto ambizioso, ma non posso nascondere che vogliamo farlo“, ha sottolineato il Direttore Sportivo del Cavallino Rampante.

