F1, Alexander Albon: “Comportamento della Red Bull imprevisto nell’incidente. Le gomme 2021? Non facile guidare”

Non è stata una grande sessione 2 quella per il thailandese Alexander Albon, alfiere della Red Bull, a Sakhir. Nel weekend del GP del Bahrain il pilota di Milton Keynes ha concluso decimo nella graduatoria, ma ancor di più è stato protagonista di uno spettacolare incidente senza conseguenze per fortuna.

Albon a metà del proprio turno ha perso malamente la sua RB16 in uscita dell’ultima curva, finendo pesantemente contro le barriere e, sostanzialmente, distruggendo la sua monoposto. Un imprevisto che sicuramente i vertici della scuderia anglo-austriaca avranno gradito poco, essendo il suo sedile molto in bilico per i risultati non eccezionali al fianco dell’olandese Max Verstappen.

“Sto bene, ovviamente è successo quello che è successo. Sono rimasto sorpreso dalla reazione della monoposto: ho alzato il piede, ma non a sufficienza e non avevo tanto grip. La FP1 è andata bene, nella FP2 abbiamo provato delle cose che non hanno funzionato. Gomme 2021? Non sono così divertenti, dobbiamo lavorarci“, le parole di Albon al termine del turno di prove libere, ricordando che le squadre hanno avuto modo di provare le mescole dell’anno venturo caratterizzate da una costruzione un po’ diversa rispetto a quelle attuali.

Foto: LaPresse