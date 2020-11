F1, Mattia Binotto: “Siamo favorevoli al congelamento dei motori nel 2022. Tre giorni di test? Uno svantaggio per noi”

E’ una Ferrari in cerca di feeling quella che sta girando sul tracciato di Sakhir, in occasione del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Le due Rosse di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel, infatti, hanno concluso all’undicesimo e dodicesimo posto la prima sessione di libere, manifestando le solite problematiche in termini di potenza pura e di bilanciamento.

Una FP1 importante anche in ottica 2021 dal momento che i team hanno potuto testare i compound della prossima stagione che hanno una costruzione un po’ diversa. Pertanto, è stato importante per le scuderie accumulare dati. A parlare di questo e di molto altro è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto che, in collegamento con Sky Sport, ha dichiarato: “Se guardiamo i tempi, non abbiamo cominciato bene: manchiamo di velocità. Abbiamo raccolto i dati, cercando di capire l’influenza delle gomme 2021 sull’aerodinamica. Questo ci ha complicato la vita per lavorare sull’assetto. La stagione 2021 è importante per noi, ci sono ancora delle posizioni da conquistare nel 2020, ma stiamo lavorando pensando all’anno venturo e soprattutto al 2022“.

Pensando in ottica futura, Binotto ha confermato il cambio di rotta sul congelamento dei motori: “Siamo favorevoli nel cercare di anticipare di una stagione il congelamento dei motori (2022), perché ciò significherebbe anche cercare di anticipare al 2025 i nuovi regolamenti per i propulsori, elemento chiave“. Si è parlato dei soli tre giorni di test pre-stagionali, vista l’intenzione di disputare 23 gare. Il Team Principal della Rossa è stato molto chiaro: “Sono un numero limitato, la scelta si basa sul fatto che le monoposto saranno simili a quelle di quest’anno e si pensa al risparmio dei soldi per il Covid. Tre giorni portano però a una complicazione per chi cambia piloti come noi, visto che Carlos Sainz avrà un giorno e mezzo in cui dovrà conoscere vettura e modalità di lavoro. Cercheremo con lui di fare molto simulatore prima, per farlo abituare alla sua nuova squadra“.

