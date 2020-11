LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: ITALIA, PIOGGIA D’ARGENTO!!! Milan secondo nell’inseguimento, Zanardi e Donega nella corsa a punti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Silvia Zanardi conquista un fantastico argento nella corsa a punti

Jonathan Milan si arrende contro Ivo Oliveira nella finale dell'Inseguimento individuale

La cronaca dei risultati del mattino: strepitoso Jonathan Milan

19.36: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 11 e poi alle 13 per l’ultima sessione di gare dell’Europeo di Plovdiv, buona serata!

19.35: L’Italia raggiunge le dieci medaglie complessive: 2 ori, 7 argenti e un bronzo per la spedizione azzurra e domani si proverà a completare l’opera con vece e le due madison. Oggi i nomi sono quelli di Jonathan Milan, secondo nell’inseguimento individuale, Silvia Zanardi, seconda nella corsa a punti e Matteo Donegà secondo nella corsa a punti!

19.34: Grande finale di questa splendida sessione per i colori italiani. Tre giovani molto interessanti sul podio europeo oggi.

19.33: Ancora Levy!!! Come ieri il tedesco batte Dmitriev sul filo di lana, terzo posto per il greco Bretas

19.29: Finale ALL STARS in campo maschile con i grandi interpreti della velocità. Al via:

LEVY Maximilian GER

SHARAPOV Alexander RUS

BRETAS Sotirios GRE

DMITRIEV Denis RUS

PERALTA GASCON Juan ESP

MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP

19.28: Il ceco Babek si aggiudica il settimo posto

19.25: Tra poco la finale per il settimo posto del keirin maschile. Al via:

JONAUSKAS Svajunas LTU

MINCHEV Miroslav BUL

ZAITSAU Artsiom BLR

BABEK Tomas CZE

STOVBETSKYI Dmytro UKR

CECHMAN Martin CZE

19.23: Ultimo posto per Elena Bissolati a cui è mancata la brillantezza che ha avuto in semifinale. Vittoria per l’ucraina Starikova, secondo posto per Kankovska, terzo per la spagnola Casas Roige

19.22: Quattro giri alla fine

19.21: Partite!!!

19.19: Ora l’ennesima chance di medaglia per l’Italia, la finale per l’oro con Elena Bissolati. Queste le atlete al via:

STARIKOVA Olena UKR

BISSOLATI Elena ITA

KANKOVSKA Sara CZE

KRUPECKAITE Simona LTU

CASAS ROIGE Helena ESP

CAPEWELL Sophie GBR

19.18: Voinova vince la volata per il settimo posto

19.15: E’ il momento del keirin, si inizia con la finale B della gara femminile. Al via:

MARCHANT Katy GBR

VOINOVA Anastasiia RUS

MAROZAITE Migle LTU

SHMELEVA Daria RUS

JABORNIKOVA Veronika CZE

BASOVA Liubov UKR

19.14: E’ la decima medaglia per l’Italia all’Europeo e potrebbe non essere finita qui

19.12: Brillante, pimpante, bravissimo Matteo Donegà che ha ottenuto una medaglia con grande caparbietà, sempre nel vivo delle azioni, ne avrà avviate una decina e alla fine ha trovato in Mora Vedri l’alleato perfetto

19.10: Crista vince e arriva terzo ma arriva un altro ARGENTOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MATTEO DONEGA BRAVISSIMOOOOOOOO!!! Vince Mora Vedri, quinta volta campione europeo

19.09: Mancano due giri, Crista non dovrebbe riuscire a prendere il giro

19.07: Mezza pista di vantaggio per Crista

19.06: Penultimo sprint: Crista, Bersenev, Mora Vedri, Donega

19.06: Crista in caccia

19.05: Donega sempre secondo con 16 punti di vantaggio su Crista, quarto, Ramanau a 6 punti da Donega

19.04: terz’ultimo sprint: Graf, Pszczolarski, Bitinas, Crista

19.02: Tredicesimo sprint: Ramanau, Graf, Vernon, Mora Vedri

19.00: che azione dell’azzurro Donega assieme a Mora Vedri che ora è in testa con 49 punti!!!

18.59: CI SIAMO!!!! GIRO GUADAGNATO DA DONEGA!!!! Azzurro in seconda posizione con 41 punti!!!

18.57: Dodicesimo sprint: Mora Vedri, Donega, Vernon, Pszczolarski

18.56: Mora Vedri e Donega sono a caccia

18.55: Undicesimo sprint: Mora Vedri, Donega, Bersenev, Vitzhum

18.54: Crista e Mora Vedri rientrano sui quattro fuggitivi

18.52: Decimo sprint: Bersanev, Donega, Lovassy, Vitzhum

18.51: Mezzo giro di vantaggio per i quattro

18.50: Questi quattro atleti sono in caccia, c’è Donega che gioca il tutto per tutto

18.49: Nono sprint: Vizthum, Bersenev, Donega, Lovassy

18.48: Ci riprova ancora Donega

18.46: Ottavo sprint: Mora Vedri, Vernon, Graf e Vitzhum

18.46: Si rialzano i battistrada, si riforma il gruppo

18.45: Sono in sei davanti, c’è anche Crista

18.44: Ci riprova Donega

18.44: Settimo sprint: Mora Vedri, Graf, Pszczolarski, Vitzhum

18.43: Ramanau 30, Crista 24, Pszczolarski 12, Donega 10

18.42: prendono il giro Ramanau e Crista, 20 punti per loro

18.41: Sesto sprint: si alza Bitinas, terzo, Ramanau, Crista, Pszczolarski

18.40: In caccia Ramanau, Bitinas e Crista

18.38: Quinto sprint: Pszczolarski, Donega, Ramanau, Crista

18.37: Mora Vedri si rialza, Donega è nel gruppetto in fuga

18.35: Quarto sprint a Mora Vedri, poi Venon, Bersenev, Ramanau

18.34: L’attacco di Mora Vedri

18.31: Pszczolarski vince il terzo sprint, secondo Graf, terzo Donega, Vernon quarto

18.29: Secondo sprint: Dzhus, Vernon, Ramanau, Oliveira

18.26: Donega vince il primo sprint, ha mezza pista di vantaggio. Mora Vedri, Vitzhum, Graf

18.25: Donega allunga subito

18.23: Partiti!

18.10: Dopo le due premiazioni delle gare appena concluse con doppio argento azzurro sarà il momento della corsa a punti maschile che vede al via l’azzurro Donega:

RAMANAU Raman BELARUS

PSZCZOLARSKI Wojciech POLAND

DONEGA Matteo ITALY

KORNILOVS Vitalijs LATVIA

BERSENEV Nikita RUSSIA

VERNON Ethan GREAT BRITAIN

KUBIS Lukas SLOVAKIA

BITINAS Mantas LITHUANIA

POPOV Martin BULGARIA

FINKST Tilen SLOVENIA

MORA VEDRI Sebastian SPAIN

PIETRULA Nicolas CZECH REPUBLIC

GRAF Andreas AUSTRIA

LOVASSY Krisztian HUNGARY

CRISTA Daniel ROMANIA

VITZTHUM Simon SWITZERLAND

DZHUS Volodymyr UKRAINE

VOLIKAKIS Zafeiris GREECE

OLIVEIRA Rui PORTUGAL

18.07: la classifica finale: Archibald 57; Zanardi 39, Karasiewicz 35. per la Polonia è la prima medaglia dell’Europeo

18.05: E’ ARGENTO ITALIAAAAAAAAAAA!!! Grande prova di Silvia Zanardi che porta a casa un fantastico secondo posto alle spalle di Archibald

18.04: gruppo compatto a tre giri dalla fine

18.03: L’ultimo sprint vale doppio

18.01: Dronova vince il penultimo sprint davanti a una grande Zanardi, poi Archibald e Mettreux. Ci sono 10 punti tra Archibald e Zanardi, podio praticamente blindato per l’azzurra

18.00: Archibald rientra ma sta soffrendo

18.00: Ancora Zanardi all’attacco!

17.29: terz’ultimo sprint e situazione invariata: Savenka, Mettraux, Karasiewicz

17.58: Zanardi sempre seconda ma attenzione a Karasiewicz e Martins

17.57: Martins, Zanardi, Archibald e Karasiewicz davanti, prendono il giro!!! Saranno loro a giocarsi il podio!

17.56: Zanardi attacca in contropiede e Archibald la segue

17.55: Martins vince lo sprint, davanti a Archibald e Zanardi

17.54: Attacco di Martins, era atteso!

17.52: SILVIA ZANARDI!!! Vince lo sprint davanti a Archibald!!! E’ seconda con 12 punti, poi Dronova e Karasiewicz

17.51: Gruppo di nuovo compatto

17.50: Riparte Silvia Zanardi e Archibald la segue

17.49: Seconda Zanardi alle spalle di Archibald, poi Dronova e Mettraux

17.48: Sono in sei davanti e se ne stanno aggiungendo altre tre

17.48: Dronova raggiunge Zanardi

17.47: Parte Sivia Zanardi!

17.46: Isasi Cristobal vince lo sprint e si rialza, davanti a Archibald, Karasiewicz e Zanardi che sale a 4 punti

17.45: Azione di Isasi Cristobal

17.44: Machacova ripresa

17.42: Caccia del giro per Machacova che vince lo sprint davanti a Dronova, Savenka e Archibald

17.39: Riprese! Archibald vince il secondo sprint davanti a Milaki, Zanardi e Dronova

17.39: Attacco di Martins e Mettreux

17.36: Primo punto per Zanardi, quarta. Archibald, Karaziewicz e Dronova ai primi tre posti

17.33: Queste le atlete al via, 100 giri, 10 sprint:

MACHACOVA Jarmila CZECH REPUBLIC

MARTINS Maria PORTUGAL

KARASIEWICZ Karolina POLAND

BORISSZA Johanna kitti HUNGARY

SAVENKA Ina BELARUS

ISASI CRISTOBAL Ziortza SPAIN

DRONOVA Tamara RUSSIAN FEDERATION

ZANARDI Silvia ITALY

METTRAUX Lena SWITZERLAND

MEDVEDOVA Tereza SLOVAKIA

BIRIUKOVA Yuliia UKRAINE

ARCHIBALD Katie GREAT BRITAIN

MILAKI Argiro GREECE

17.32: Al via la gara a punti femminile. C’è l’azzurra Silvia Zanardi. La grande favorita è la britannica Archibald

17.29: Oliveira ha disputato una grande finale, gestendo al meglio la tensione e la gara sull’uomo. Milan forse ha pagato l’inesperienza

17.28: Milan ha fatto peggio di 2″ rispetto al mattino, dove forse ha speso qualche energia di troppo. Un pizzico di delusione ma Milan ha 20 anni e può crescere ancora tantissimo. Intanto si porta a casa questa preziosa medaglia individuale

17.27: Tutto al contrario rispetto alla mattinata. Milan ha perso nella seconda parte ed ha concluso al secondo posto alle spalle di Olieira con 625 millesimi di distacco. Peccato perchè la prestazione del mattino aveva lasciato ben sperare

17.27: Niente da fare per Milan

17.26: Oliveira avanti al terzo km con un vantaggio di 0.606

17.25: Al secondo km avanti Milan per 0.087

17.24: Al primo km Milan avanti di 0.167

17.23: In partenza potrebbe essere più performante il protoghese, Milan stamani ha fatto la differenza nella seconda parte. Partiti!

17.22: CI SIAMO!!! Tra poco Jonathan Milan affronta il portoghese Oliveira

17.21: E’ crollato Evtushenko! Gonov cresce tantissimo nel finale e vince con oltre 2 secondi di vantaggio. Bronzo per lui

17.20: Al terzo km Evtushenko avanti di 0.090

17.19: Al secondo km Evtushenko avanti di 0.405

17.18: Evtushenko avanti di 0.053 al primo km

17.16: E’ il momento delle finali dell’inseguimento individuale: per il bronzo si affrontano i russi Evtushenko e Gonov

17.13: Dmitriev domina e vince per distacco, secondo Martinez Chorro e terzo Peralta Gascon: due spagnoli in finale

17.06: Questi i protagonisti della seconda semifinale del keirin maschile:

BABEK Tomas CZE

DMITRIEV Denis RUS

STOVBETSKYI Dmytro UKR

CECHMAN Martin CZE

MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP

PERALTA GASCON Juan ESP

17.05: Vittoria per il tedesco Levy davanti al russo Sharapov , terzo e qualificato per la finale il greco Bretas

17.00: Tutto pronto per la prima semifinale del keirin

16.55: In apertura della sessione tornano i giganti della velocità con le due semifinali del keirin maschile. Nella prima questi gli atleti al via:

LEVY Maximilian GER

JONAUSKAS Svajunas LTU

BRETAS Sotirios GRE

MINCHEV Miroslav BUL

SHARAPOV Alexander RUS

ZAITSAU Artsiom BLR

16.51: C’è grande attesa, ovviamente, per la sfida tra Milan e Oliveira nella finale dell’inseguimento individuale. Meno di un secondo ha diviso i due (a favore dell’azzurro) nella fase eliminatoria. Sarà una sfida ad altissima tensione con in palio un oro prestigioso

16.49: Le ultime due medaglie di serata saranno assegnate nel keirin e tra le donne ci proverà Elena Bissolati a regalare una medaglia all’Italia

16.47: Ci sarà Matteo Donega al via della corsa a punti maschile

16.45: Dopo la finale dell’inseguimento maschile sarà la volta della corsa a punti femminile dove l’Italia schiera Silvia Zanardi

16.42: La sessione pomeridiana a Plovdiv si aprirà con le semifinali del keirin maschile senza italiani al via

16.39: Manca all’appello il re Filippo Ganna ma il suo scudiero Jonathan Milan non lo ha fatto rimpiangere perchè oggi nelle qualificazioni dell’inseguimento individuale ha fatto segnare il miglior tempo e questa sera si giocherà l’oro con il portoghese Ivo Oliveira

16.37: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della quarta giornata dell’Europeo di ciclismo. Ancora tante emozioni ci aspettano in questa serata di gare, con una medaglia già sicura per l’Italia

13.47 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con gli Europei su pista è per le ore 17.00 per la sessione serale!

13.45 Si chiude qui la sessione pomeridiana della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista di scena a Plovdiv. Ottime notizie per i colori italiani: Elena Bissolati è nella finale del Keirin femminile grazie al suo secondo posto in batteria, Jonathan Milan si giocherà l’oro nell’inseguimento individuale contro il portoghese Ivo Oliveira! Attesa anche per Matteo Donegà nella corsa a punti.

13.43 La seconda batteria vede vincitore Alexander Sharapov avanti a Chorro Martinez e Zaitsau. Tutti e tre accedono alle semifinali.

1 SHARAPOV Alexander RUS

2 MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP

3 ZAITSAU Artsiom BLR

4 LENDEL Vasilijus LTU

5 DANYLCHUK Bohdan UKR

13.39 La seconda batteria di ripescaggio:

SHARAPOV Alexander RUS RUSSIA

DANYLCHUK Bohdan UKR UKRAINE

LENDEL Vasilijus LTU LITHUANIA

MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP SPAIN

ZAITSAU Artsiom BLR BELARUS

13.38 Chiusa la prima batteria di ripescaggio, passano alle semifinali Cechman, Minchev e Gascon Peralta.

1 CECHMAN Martin CZE

2 MINCHEV Miroslav BUL

3 PERALTA GASCON Juan ESP

4 LIVANOS Konstantinos GRE

5 LOVASSY Patrik romeo HUN

13.34 La composizione della prima batteria:

LOVASSY Patrik romeo HUN HUNGARY

CECHMAN Martin CZE CZECH REPUBLIC

LIVANOS Konstantinos GRE GREECE

PERALTA GASCON Juan ESP SPAIN

MINCHEV Miroslav BUL BULGARIA

13.33 Torniamo ora al Keirin maschile, è il momento delle due batterie per i ripescaggi. I primi tre avanzano alle semifinali.

13.32 La sfida per il bronzo sarà invece un derby fra russi, Alexander Evtushenko contro Leo Gonov.

13.31 Si è tenuto il meglio per l’ultimo chilometro l’alfiere azzurro, che recupera il gap e chiude i quattro chilometri in 4:06.890! Sarà finale per l’oro con Ivo Oliveira!

13.30 IN FINALE PER L’ORO JONATHAN MILAN! E CON IL MIGLIOR TEMPO!

13.29 Ritardo di 1.096 per Milan, secondo nella proiezione di classifica al terzo chilometro!

13.28 Ora ritardo di 00.832 per lui ai due chilometri, le proiezioni lo danno al quarto posto.

13.27 Primo chilometro per Milan in linea con Oliveira, +00.141

13.25 Nona e ultima batteria, con il nostro Jonathan Milan contrapposto a Mikhail Shemetau.

13.24 E invece no! Il russo scoppia nel terzo chilometro e non sopravanza Oliveira, per lui secondo posto avanti a Gonov in 4:09.757. Imhof quarto con 4:12.626. Oliveira ed Evtushenko sicuri di giocarsi le medaglie, ora da capire quali…

13.21 Evtushenko è a solo un decimo dal tempo di Oliveira dopo due chilometri, ma è in netta rimonta.

13.18 Ottava batteria tra lo svizzero Claudio Imhof e il russo Alexander Evtushenko.

13.17 Nulla da fare per Gonov che non fa la differenza nella seconda parte di gara, tempo di 4:11.940. Kornilovs undicesimo con 4:30.735

13.15 Ai due chilometri Gonov è dietro di +00.556 rispetto al tempo di Oliveira. Kornilovs lontano.

13.11 In pista scenderanno adesso il russo Lev Gonov, già oro nell’inseguimento a squadre, e il lettone Vitalijs Kornilovs.

13.10 E dopo aver condotto per tre chilometri, Umbri arriva anche dietro a Leitao. L’azzurro è sesto in graduatoria con 4:23.783, Leitao quinto a 4:21.852.

13.09 Ora sono quasi sei i secondi di ritardo dell’alfiere azzurro.

13.08 Al primo chilometro Umbri è a +2.365 dal miglior tempo.

13.05 Ora è il turno del nostro Gidas Umbri contro il portoghese Iuri Leitao.

13.04 Ed il portoghese mette a segno il primo tempo interessante di giornata con il suo 4:07.528. Haga secondo a 4:18.998, tempo destinato ad essere scalzato.

13.02 Ai due chilometri Oliveira è avanti a Crista di cinque secondi. Haga più indietro.

12.59 Si prepara la quinta batteria, con il derby della penisola iberica tra il portoghese Ivo Oliveira e lo spagnolo Erik Martorell Haga.

12.57 E Crista ha ragione a spingere: ottima seconda parte di gara per lui, che ferma il cronometro sul 4:19.686 passando in vetta alla classifica. Michalicka settimo nella generale con il tempo di 4:38.983

12.55 Dopo due chilometri Crista prova a tenere la sua prestazione, con meno di due secondi di ritardo rispetto a Mazur. Michalicka pare aver tirato i remi in barca.

12.52 Quarta batteria composta dal romeno Daniel Crista e dallo slovacco Stefan Michalicka.

12.50 Mazur arriva con praticamente un giro di vantaggio rispetto a Hryniv. Il bielorusso passa in testa con il tempo di 4:20.609, e il suo dirimpettaio, nonostante sia lontanissimo, si piazza secondo con 4:29.127.

12.48 Ai due chilometri Mazur è sopra di più di cinque secondi rispetto a Kraus. Il bielorusso ha alzato l’asticella per la finale.

12.47 Mazur partito fortissimo, nel primo chilometro è sotto di 2 secondi e mezzo rispetto al miglior tempo di Kraus. Lontano Hryniv.

12.43 Jan Kraus vince la sua batteria e con una buona rimonta nel finale si piazza avanti a Klepikov con il tempo di 4:29.612. Serrano invece compie i 4000 metri in 4:30.799, terzo in generale. Ora Vitaliy Hryniv (Ucraina) e Dzianis Mazur (Bielorussia)

12.42 Ancora presto per i nostri azzurri: Gidas Umbri scenderà in campo nella sesta batteria contro Iuri Leitao, Jonathan Milan nella nona e ultima contro Mikhail Shemetau

12.37 Ora la seconda sfida è tra il ceco Jan Kraus e lo spagnolo Javier Rodriguez Serrano.

12.35 Vittoria in scioltezza per Klepikov, che conduce dall’inizio alla fine e chiuse in 4:30.003. Popov mai in gara, sotto di 4 secondi già al primo chilometro, chiude a +11.780

12.28 Iniziano le qualificazioni dell’inseguimento individuale uomini. Ad aprire le danze sono l’ucraino Illia Klepikov e il bulgaro Martin Popov.

12.26 Terza batteria vinta invece dal russo Denis Dmitriev avanti al greco Bretas, i due avanzano in semifinale.

1 DMITRIEV Denis RUS

2 BRETAS Sotirios GRE

3 DANYLCHUK Bohdan UKR

4 CECHMAN Martin CZE

5 ZAITSAU Artsiom BLR

6 MINCHEV Miroslav BUL

12.21 Chiusa anche la seconda batteria, vinta dall’oro europeo 2016 Tomas Babek. Jonuskas con lui in semifinale, questa la classifica:

1 BABEK Tomas CZE CZECH REPUBLIC

2 JONAUSKAS Svajunas LTU LITHUANIA

3 SHARAPOV Alexander RUS RUSSIA

4 LIVANOS Konstantinos GRE GREECE

5 PERALTA GASCON Juan ESP SPAIN

12.16 Conclusa la prima batteria. Vittoria del tedesco Maximilian Levy, campione del mondo di specialità nel 2009. Con lui si qualifica alla semifinale l’ucraino Stovbetskyi. Questa la classifica:

1 LEVY Maximilian GER

2 STOVBETSKYI Dmytro UKR

3 LOVASSY Patrik romeo HUN

4 LENDEL Vasilijus LTU

5 MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP

12.15 Iniziano ora le batterie di Keirin maschile

12.15 Queste le qualificate alla finale del Keirin femminile:

KRUPECKAITE Simona LTU

CASAS ROIGE Helena ESP

CAPEWELL Sophie GBR

STARIKOVA Olena UKR

BISSOLATI Elena ITA

KANKOVSKA Sara CZE

12.13 La classifica della seconda batteria:

1 KRUPECKAITE Simona LTU

2 CASAS ROIGE Helena ESP

3 CAPEWELL Sophie GBR

4 SHMELEVA Daria RUS

5 JABORNIKOVA Veronika CZE

6 BASOVA Liubov UKR

12.11 Conclusa anche la seconda batteria, vinta dalla lituana Krupeckaite.

12.07 La classifica della prima batteria:

1 STARIKOVA Olena UKR

2 BISSOLATI Elena ITA

3 KANKOVSKA Sara CZE

4 MARCHANT Katy GBR

5 VOINOVA Anastasiia RUS

6 MAROZAITE Migle LTU

12.06 Termina la prima batteria del Keirin ed Elena Bissolati si piazza al secondo posto dietro Olena Starikova. L’azzurra si qualifica per la finale!

12.00 Elena Bissolati scenderà subito in pista nella prima batteria. Questa la composizione:

9 MARCHANT Katy GBR GREAT BRITAIN

4 KANKOVSKA Sara CZE CZECH REPUBLIC

37 VOINOVA Anastasiia RUS RUSSIAN FEDERATION

21 BISSOLATI Elena ITA ITALY

31 MAROZAITE Migle LTU LITHUANIA

59 STARIKOVA Olena UKR UKRAINE

11.55 La sessione pomeridiana comincerà con il primo turno del Keirin femminile fra pochi minuti, seguito dal primo turno Keirin maschile, le qualificazioni uomini dell’inseguimento e i ripescaggi del Keirin maschile. Poi si andrà in pausa per tornare alle 17 con le finali di inseguimento individuale maschile, le due di Keirin e le due di corsa a punti.

11.50 Le speranze azzurre per quest’oggi sono affidate a Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile, in grande condizione e dato come uno dei favoriti. Attenzione a Elena Bissolati nel Keirin femminile e Matteo Donegà nella corsa a punti.

11.45 La giornata di oggi vedrà le finali del Keirin maschile e femminile, l’inseguimento individuale maschile e la corsa a punti maschile e femminile.

11.42 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2020 a Plovdiv, Bulgaria.

Il recap della giornata di ieri – Il video del successo di Elisa Balsamo nell’Omnium – La cronaca dell’Omnium femminile – La cronaca dell’inseguimento individuale femminile

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2020 che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria. In programma nella giornata di oggi ci sono la prova maschile e quella femminile del Keirin, l’inseguimento individuale maschile e la corsa a punti sempre riservata agli uomini.

Grandi chance di medaglia per l’Italia nell’inseguimento individuale maschile con Jonathan Milan. Il portacolori del Team Friuli, infatti, è arrivato quarto agli ultimi Mondiali e nella prova a squadre ha palesato una condizione eccellente. Date le assenze, è uno dei favoriti principali per la conquista della maglia di campione continentale. Nella stessa prova, inoltre, il Bel Paese schiera anche Gidas Umbri.

A difendere i colori azzurri, inoltre, ci sarà anche Elena Bissolati nel Keirin femminile e Matteo Donegà nella Corsa a Punti. Nessun italiano, invece, prenderà il via nel Keirin maschile. La nostra DIRETTA LIVE seguirà sia la sessione pomeridiana, che si terrà, circa, tra le 12.00 e le 14.00, che quella serale, la quale, invece, inizierà alle 17.00. Vi aspettiamo numerosi!

