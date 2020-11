Ciclismo su pista, Europei 2020: Zanardi, Milan e Donegà d’argento nella quarta giornata della rassegna continentale

La quarta giornata dei Campionati d’Europa di ciclismo su pista 2020 che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria, ha regalato ben tre argenti all’Italia. Il primo, forse quello un po’ più amaro, è stato conquistato da Jonathan Milan nella finale dell’Inseguimento individuale. Il giovanissimo azzurro, classe 2000, era arrivato all’atto conclusivo della storica disciplina sopraccitata facendo il miglior tempo nelle qualificazioni. Tuttavia, nella sfida per la medaglia del metallo più prezioso, si è dovuto arrendere al portoghese Ivo Oliveira.

E’ stata una giornata trionfale per il Bel Paese nella Corsa a Punti. Silvia Zanardi, anch’essa classe 2000, è giunta seconda nella gara femminile dietro a Katie Archibald. L’azzurra, in pista, ha mostrato una personalità e un motore davvero fuori dal comune. Lo stesso risultato, nella disciplina in questione, lo ha colto il ventiduenne Matteo Donegà. Solo il veterano spagnolo Sebastian Mora Vedri, in passato campione del Mondo e d’Europa dello Scratch, nonché più volte campione continentale della Madison, ha saputo fare meglio del portacolori del Team Friuli.

Per quanto concerne il Keirin, l’ultima disciplina ad aver assegnato medaglie oggi, Elena Bissolati ha ottenuto un grande risultato qualificandosi per la finale tra le donne. Nell’atto conclusivo, che ha visto trionfare l’ucraina Olena Starikova, però, non è riuscita ad andare oltre il sesto posto. Tra gli uomini, invece, ha colto il successo il tedesco Maximilian Levy che ha nuovamente battuto il russo Denis Dmitriev proprio come era successo ieri nella finale della Velocità individuale.

