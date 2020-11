Ciclismo su pista, Elisa Balsamo campionessa d’Europa dell’omnium! Dominio assoluto, l’azzurra si consacra!

Elisa Balsamo conquista il Campionato Europeo su pista 2020 nella specialità dell’Omnium! Con una condotta di gara semplicemente egregia, dove non ha sbagliato praticamente nulla, molto attenta, tranquilla, con il pieno controllo della corsa, la cuneese ha confermato quanto buono di fatto nelle prove dello Scratch e dell’Eliminazione, dominando la Corsa a Punti finale. Una netta superiorità. Nessuna come lei. L’argento è andato alla britannica Laura Kenny. Bronzo per la russa Maria Novolodskaya.

L’azzurra si è presentata alla Corsa a punti in testa all’Omnium, con 110 punti, davanti alla britannica Laura Kenny. Il tutto si è deciso su 80 giri da percorrere con l’assegnazione dei punti ogni 10 giri. Kenny parte a tutta in vista del primo giro, ma Elisa resta costantemente alla sua ruota. Arriva il primo sprint, ma nessuna big cerca di andare a punti. A 67 giri dalla conclusione arriva una caduta per un’atleta ceca che sfiora la ruota posteriore dell’azzurra che trema. Ma è proprio qui che comincia la rincorsa verso la vittoria, e al secondo sprint, Elisa, passa per prima, aggiudicandosi 5 punti, davanti alla portoghese Martins e alla britannica Kenny.

Loading...

Loading...

Domina anche il terzo sprint sulla svizzera Seitz e si porta a 120 punti con Kenny seconda a 112. Arriva. dunque, l’attacco da parte di due atlete, con il gruppo delle big che inizialmente si rialza per poi ribaltare la situazione in vista del quarto sprint. Kenny lancia la volata, ma Elisa beffa nuovamente la britannica ipotecando la vittoria finale. Al quinto sprint, Balsamo, cerca di risparmiarsi in vista degli ultimi punteggi doppi. Non esagera mettendo in campo una grande tattica e tecnica.

In seguito, prende in testa l’ultima curva per il penultimo sprint e qui non c’è storia. Elisa Balsamo è campionessa europea 2020 nella specialità dell’Omnium! Il tutto in una prova semplicemente perfetta, degna di una ragazza così giovane ma con una mentalità da veterana, da grande campionessa. L’ultimo giro è semplicemente una passerella verso il podio continentale con i suoi 135 punti finali davanti ai 126 della Kenny e i 114 della Novolodskaya.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter