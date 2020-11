Ciclismo su pista, Europei 2020: Balsamo conquista l’oro nell’Omnium. Alzini e Valsecchi argento e bronzo nell’Inseguimento femminile

La terza giornata degli Europei 2020 di ciclismo su pista che si stanno svolgendo a Plovdiv, Bulgaria, ha sorriso ai colori azzurri proprio come le precedenti. Elisa Balsamo, infatti, ha conquistato la maglia di campionessa continentale nell’Omnium dominando lo Scratch, l’Eliminazione e la Corsa a Punti. Martina Alzini e Silvia Valsecchi, inoltre, hanno colto, rispettivamente, l’argento e il bronzo nell’inseguimento individuale femminile. L’oro, invece, è andato alla britannica Neah Evans.

Per quanto concerne la velocità, tra le donne la finale per l’oro tutta russa tra Daria Shmeleva e Anastasiia Voinova si è conclusa solo in gara tre con la vittoria della seconda. Le due hanno dato vita a un duello meraviglioso, con Shmeleva che si era portata in vantaggio vincendo la prima manche con una rimonta portentosa. Voinova, però, con due grandi sprint fatti partendo dalla testa, ha ribaltato l’esito della competizione. Tra gli uomini, invece, il tedesco Maximilian Levy ha battuto Denis Dmitriev con un perentorio due a zero.

Nell’Omnium maschile, invece, a trionfare è stato il britannico Matthew Walls. Il futuro corridore della Bora-Hansgrohe è stato il più continuo sulle quattro prove e si è anche imposto nella Tempo Race. Argento per il bielorusso Yauheni karaliok, mentre il bronzo è andato al portoghese Iuri Leitao che ha pagato una prova decisamente deludente nell’eliminazione. L’azzurro Stefano Moro è giunto ottavo.

