Ciclismo su pista, Europei 2020: mostruoso Jonathan Milan! Tempo eccezionale nell’inseguimento individuale, si punta all’oro

L’attesa in questa mattinata era tutta per lui. 20 anni appena compiuti e non sentire la pressione: dimostrazione arrivata da Jonathan Milan. A far brillare il tricolore nella prima sessione di questo sabato agli Europei di ciclismo su pista di Plovdiv è infatti il classe 2000 nativo di Tolmezzo. Una prova mostruosa quella del corridore del Cycling Team Friuli ASD nelle qualifiche dell’inseguimento individuale che ha agguantato la finale per l’oro con il miglior tempo e stasera punterà dritto al titolo continentale.

Spettacolare ai Mondiali di Berlino di inizio anno, con un progresso mostruoso, oggi il friulano è andato addirittura a migliorarsi. I suoi limiti sono ancora sconosciuti: dopo aver trascinato il quartetto all’argento, si è messo in proprio ed ha tirato fuori una prestazione che non può che scomodare il compagno Filippo Ganna, detentore del titolo iridato e del record del mondo. 4:06.890 alla media di 58.325 km/h: davvero eccezionale. A sfidarlo questa sera nella finale per l’oro ci sarà un professionista del calibro di Ivo Oliveira: il portoghese, reduce dalla Vuelta, si è fermato a 4:07.528. Può far paura, ma Milan ha le carte in regola per trionfare. La finalina per il bronzo sarà tra i russi Evtushenko e Gonov. Nella stessa gara 11ma piazza per Gidas Umbri, in 4:23.783.

Loading...

Loading...

Tornata in scena la velocità, con il keirin sia al maschile che al femminile. Ottima prova per Elena Bissolati che chiude seconda nella propria batteria ed agguanta la qualificazione alla finale. Tra gli uomini non erano presenti rappresentanti azzurri.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By <a href=”https://www.wikidata.org/wiki/Q84847593″ class=”extiw” title=”d:Q84847593″>Tim Rademacher</a> – <span class=”int-own-work” lang=”en”>Own work</span>, CC BY-SA 4.0, Link