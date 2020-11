VIDEO, Elisa Balsamo domina nell’Omnium e regala all’Italia il secondo oro agli Europei di ciclismo su pista di Plovdiv

Elisa Balsamo domina l’Omnium e regala all’Italia la seconda medaglia d’oro ai campionati d’Europa di ciclismo su pista che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria. L’azzura ha vinto lo Scratch in mattinata, poi si è difesa nella Tempo Race e, inseguito, si è imposta nell’Eliminazione e ha suggellato in modo maestoso il suo successo nella Corsa a Punti. Di seguito gli highlightS del trionfo di Balsamo.

IL VIDEO DEL DOMINIO DI ELISA BALSAMO NELL’OMNIUM FEMMINILE

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter