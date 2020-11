LIVE Caruso-Gasquet, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: il siciliano sogna la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida dei quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Salvatore Caruso e il francese Richard Gasquet. Si preannuncia un match molto equilibrato e spettacolare nel quale entrambi cercheranno di staccare il pass per la semifinale.

Il tennista siciliano è stato autore ieri di una prestazione super grazie alla quale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime testa di serie numero 2 del seeding. L’azzurro sembra godere di una buona condizione fisica che unita alla fiducia acquisita con il successo agli ottavi contro pronostico potrebbe dargli quella carica in più nella gara contro il transalpino. Gasquet ha avuto sin qui un percorso abbastanza agevole. Al primo turno ha sconfitto 2-0 lo spagnolo Roberto Carballes Baena e con il medesimo punteggio nella gara di ieri ha superato la sorpresa del torneo rappresentata dal giovanissimo ceco Jonas Forejtek.

Si tratta del primo incrocio in carriera tra Caruso e Gasquet. Il siciliano potrebbe avere una motivazione extra dettata dal fatto che in caso di successo entrerebbe nella top-70 del ranking ATP. Una grande occasione per il 27enne nativo di Avola che attuale occupa la posizione numero 82 del mondo. La sfida tra l’azzurro e il transalpina sarà l’ultima che si giocherà sul centrale al termine della partita tra l’australiano John Millman e il canadese Vasek Pospisil che prenderà il via non prima delle 18.00.

Foto: Lapresse