Tennis, ATP Sofia 2020: Salvatore Caruso e una semifinale nel mirino. L’ostacolo è Richard Gasquet

Salvatore Caruso ci ha preso gusto e, dopo aver raggiunto il terzo negli US Open, il cemento continua a non essere una superficie troppo ostica per il proprio tennis. Il siciliano, con la vittoria sorprendente contro la seconda testa di serie del torneo di Sofia (Bulgaria), si è regalato il secondo quarto di finale ATP in carriera dopo quello di Umago dell’anno scorso. Una vittoria pesante, vista la classifica del canadese (n.21 del mondo). Una prestazione convincente e solida in cui l’allievo di Paolo Cannova ha fatto vedere dei miglioramenti su tutti i fondamentali.

Profondità di palla e capacità di penetrazione col servizio sono requisiti indispensabile quando si gioca sull’hard a Caruso l’ha messo in mostra alla grande contro Auger-Aliassime. Un gioco vario, fatto non solo di grandi colpi al rimbalzo, ma anche di alcune discese a rete in controtempo figlie di un essere in fiducia. Si sa, stupire non è semplice, confermarsi è ancor più complicato. Ecco che sulla strada dell’azzurro ci sarà il francese Richard Gasquet (n.49 del mondo), tennista con un gioco molto bello stilisticamente e un rovescio come pochi nel circuito. Si prospetta, pertanto, una sfida di grandi rotazioni in quanto entrambi sono capaci di colpi in top-spin che possono permettere all’uno e all’altro di aprirsi il campo e poi di concludere con la soluzione lungolinea.

Gasquet, indubbiamente, ha il vantaggio di aver disputato più partite nella sua carriera di questo livello e contrariamente all’italiano sa come affrontare certi momenti di tensione. Tuttavia, Caruso non è certo uno sbarbatello e, col vantaggio di giocarsi un penultimo atto senza avere nulla da perdere, potrebbe sciorinare il proprio miglior tennis. Il giocatore allenato da Cannova, infatti, ha fatto uno step in avanti anche dal punto di vista mentale, convincendosi di giocare bene anche sul cemento. Per questo gli ingredienti per una torta gustosa in casa Italia ci sono, sarà poi il campo a parlare.

Una sfida quella tra Salvatore e Richard che chiuderà il programma odierno e la speranza è quella che il giocatore nativo di Avola sappia stupire ancora una volta.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events