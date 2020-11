Judo, i ranking olimpici prima degli Europei 2020. 6 azzurri virtualmente qualificati per Tokyo

L’attesa sta per finire, domani si svolgerà il sorteggio dei tabelloni e giovedì 19 novembre arriverà finalmente il momento di salire sui tatami della O2 Arena di Praga per la prima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo. La massima rassegna continentale segnerà anche il ritorno ufficiale alle competizioni della Nazionale Olimpica azzurra dopo quasi nove mesi di stop per affrontare l’ultima gara di una stagione stravolta inevitabilmente dal Covid. Una manifestazione che, oltre ad assegnare medaglie europee, mette in palio anche un massimo di 700 punti (per i vincitori) per i ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

A poco più di sei mesi dal termine delle qualificazioni (28 giugno 2021), l’Italia al momento staccherebbe il pass a cinque cerchi in sei categorie di peso con Manuel Lombardo (66 kg), Fabio Basile (73), Christian Parlati (81), Odette Giuffrida (52), Maria Centracchio (63) e Alice Bellandi (70). Quest’ultima è ad una sola posizione di distanza dal pass diretto, ma attualmente sarebbe qualificata grazie ad una quota continentale, sbarrando di fatto la strada eventualmente a Nicholas Mungai nei 90 kg (primo azzurro in lista di attesa per il ripescaggio su scala europea). Europeo estremamente importante anche per Francesca Giorda e Francesca Milani, entrambe impegnate in una difficile ma non impossibile rincorsa alla zona qualificazione nella categoria fino a 48 kg. Andiamo a scoprire le graduatorie di qualificazione olimpica prima degli Europei Senior 2020 di Praga.

Uomini

-60 kg:

Migliore italiano: Elios Manzi, 55° con 622 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Miglior italiano: Giuliano Loporchio, 67° con 481 punti

+100 kg:

Miglior italiano: Vincenzo D’Arco, 66° con 351 punti

Donne

-48 kg:

Migliore italiana: Francesca Giorda, 38ma con 1106 punti

-52 kg:

-57 kg:

Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 46ma con 836 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 56ma con 451 punti

+78 kg:

Migliore italiana: Eleonora Geri, 49ma con 480 punti

