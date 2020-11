Boxe, quando combatte Mike Tyson? Il grande ritorno a 54 anni contro Roy Jones. Data, programma, regolamento

Mike Tyson combatterà contro Roy Jones Jr. nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. Sì, Iron Mike tornerà sul ring a quindici anni di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica: sono passati tre lustri dalla sconfitta patita nel 2005 e l’icona della boxe moderna ha deciso di rimettersi in gioco, per regalare un nuovo spettacolo al grande pubblico che lo ha seguito con tantissimo affetto tra la fine degli anni ’80 e degli anni ’90. Ancora adesso il fuoriclasse statunitense è uno degli sportivi più conosciuti e chiacchierati a livello globale, non soltanto per i suoi successi sportivi ma anche per la vita sopra le righe condotta al di fuori del quadrato. Mike Tyson si rimetterà i guantoni e offrirà una serie di grandissime emozioni a tutti gli amanti della nobile arte, in una notte che non potrà essere persa per nessun motivo al mondo.

Non ci saranno in palio cinture mondiali o comunque di rilevanza ufficiale, ma anche se sarà soltanto un’esibizione si tratta di un momento davvero storico: stiamo parlando della contesa più attesa degli ultimi anni, sicuramente più di tanti match titolati, anche di tanti incontri di cartello che hanno assegnato le cinture iridate della massima categoria (Wilder vs Fury o Joshua vs Ruiz, giusto per citare gli ultimi due duelli di un certo spessore). Mike Tyson incrocerà una vera e propria fuoriclasse del passato, un suo quasi coetaneo nonché connazionale: il mitico Roy Jones Jr., nome indubbiamente conosciuto dagli appassionati, anche se con un minor impatto a livello mediatico. Entrambi sono ex Campioni del Mondo dei pesi massimi, entrambi sono degli over 50: Mike Tyson ha 54 anni, Roy Jones ne ha 51.

Si combatterà allo Staples Center di Los Angeles, seguendo un regolamento molto particolare per quello che sarà un incontro di esibizione (anche se la WBC ha deciso di mettere in palio la cintura verde denominata “Frontline Battle Belt”, ovvero la Cintura della Battaglia in Prima Linea). Il match è infatti sulla durata degli 8 round, da 2 minuti ciascuno. I due pugili non potranno portare colpi violenti e l’arbitro sarà obbligato a interrompere il confronto in caso di ferite anche superficiali. I due pugili sembrano presentarsi all’appuntamento in grandissima forma, soprattutto Mike Tyson, il quale ha dichiarato che non era in questo peso-forma da quando aveva 18 anni.

Di seguito quando combatterà Mike Tyson, la data e l’orario dell’incontro, come vederlo in diretta tv e streaming, tutte le informazioni necessarie per non perdersi nulla di Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

QUANDO COMBATTE MIKE TYSON?

Mike Tyson tornerà sul ring nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2020.

CONTRO CHI COMBATTE MIKEY TYSON? IL SUO AVVERSARIO:

L’avversario di Mike Tyson sarà Roy Jones Jr., anch’egli ex Campione del Mondo dei pesi massimi come Iron Mike. Lo statunitense ha 51 anni, tre in meno di Mike Tyson, ed è l’unico uomo nella storia capace di completare la scalata iridata dai superwelter alla categoria regina.

MIKE TYSON vs ROY JONES JR: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Riportiamo programma e orario italiano, a Los Angeles sono indietro nove ore rispetto a noi.

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

Attorno alle ore 05.00-06.00 Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

COME VEDERE MIKE TYSON vs ROY JONES JR IN DIRETTA TV E STREAMING?

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Triller. Si tratterà di una pay per view: per vedere l’incontro bisognerà pagare 49,99 dollari (circa 42,14 euro).

IL REGOLAMENTO DI MIKE TYSON vs ROY JONES JR:

Non sono in palio titoli mondiali o di caratura ufficiale. La WBC ha deciso di mettere in palio la platonica cintura verde denominata “Frontline Battle Belt”, ovvero la Cintura della Battaglia in Prima Linea).

Il match è di esibizione, sulla durata degli 8 round da 2 minuti ciascuno. I due pugili non potranno portare colpi violenti e l’arbitro sarà obbligato a interrompere il confronto in caso di ferite anche superficiali.

